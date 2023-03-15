Названы основные причины развития аритмии Врач Шабанов назвал лишний вес одной из причин развития аритмии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Аритмия может развиться на фоне лишнего веса, хронических заболеваний эндокринной системы, почек и легких, вирусных болезней и отсутствия движения, предупредил заведующий отделением хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции НМИЦ имени академика Е.Н. Мешалкина Виталий Шабанов. Он рассказал «Газете.Ru», что аритмия также может быть врожденной.

Аритмии делятся на врожденные и приобретенные. <...> Вторые приобретаются нами уже в ходе жизни под влиянием совокупности факторов, среди которых и перенесенные вирусные заболевания, и адинамичный образ жизни, и избыточная масса тела, и развитие хронических заболеваний эндокринной системы, почек, легких, — пояснил врач.

По словам специалиста, аритмия может периодически проявляться у здоровых людей, но в этом случае она не несет серьезной опасности. Шабанов отметил, что причиной заболевания также могут быть рубцовые изменения сердечной мышцы после инфаркта миокарда или операций. Врач предупредил, что «полуживая» ткань самостоятельно генерирует патологию.

Сомнолог Максим Новиков ранее предупредил о развитии аритмии на фоне частого употребления кофе. Этот напиток может оказать необходимую краткосрочную стимуляцию мозга, но в долгосрочной перспективе оказывает вредное воздействие на организм из-за кофеина.