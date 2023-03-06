Стало известно, признаком каких смертельных болезней являются сухие губы Малышева: сухие губы могут быть симптомом сахарного диабета

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Сухие и потрескавшиеся губы могут быть симптомом сахарного диабета или анемии, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, причиной иссушения кожи может быть избыток сахара в крови или недостаток железа. Кроме того, к такому эффекту может привести временная остановка дыхания во сне, из-за которой происходит неосознанное дыхание ртом.

Есть заболевания, симптомом которых являются сухие, потрескавшиеся губы. Поэтому первый совет: вы можете мазать губы гигиенической помадой, но в голове держите, что хорошо бы проверить, почему они у вас сохнут, — сказала Малышева.

Ранее дерматолог Виталий Охлопков рассказал, что справиться с трещинами на губах поможет гигиеническая помада с D-пантенолом в составе. Он также посоветовал включить в рацион яблоки, овощи и мясо, которые помогут поддержать нужный уровень железа.

Иммунолог Людмила Лапа добавила, что гигиеническая помада также может помочь при возникновении аллергии на холод. Кроме того, врач посоветовал есть больше продуктов, содержащих железо, кальций, цинк и селен, а также витамины А, Е и В.