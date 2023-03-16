Малышева рассказала, почему косметика с ландышем смертельно опасна Малышева: косметика с запахом ландыша вызывает рак

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Елена Малышева

Косметика и бытовая химия с запахом ландыша смертельно опасна для здоровья, так как вызывает рак, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что вред организму наносит бутилфенилметилпропиональ, также известный как лилиевый альдегид, который обладает запахом цветов.

В группе риска не только женщины, но и мужчины. [Лилиевый альдегид] блокирует развитие сперматозоидов, вызывает развитие рака яичек, рака печени и рака молочной железы, — сказала Малышева.

Телеведущая объяснила, что опасное соединение может влиять на организм не только при нанесении на тело, но и при вдыхании, например, духов или освежителя воздуха.

В связи с этим, с 18 апреля 2023 года Роспотребнадзор будет изымать из оборота все товары с запахом ландышей.

Ранее визажист Яна Панфиловская рассказала, что главным отличием косметики люкс-сегмента от бюджетной являются дорогие компоненты, экстракты и отдушки. При этом более простое сырье, которое используют производители, не делает их продукцию плохой или вредной для кожи. Специалист также призвала обращать внимание на состав продукта вне зависимости от цены.