Визажист объяснила отличие люксовой косметики от бюджетной Визажист Панфиловская назвала дорогие компоненты отличием люксовой косметики от бюджетной

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дорогие компоненты, экстракты и отдушки, являются главным отличием косметики люкс-сегмента от бюджетной, рассказала визажист Яна Панфиловская. В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что более простое сырье, которое используют производители, не делает их продукции плохой или вредной для кожи.

В дорогой косметике используются дорогие компоненты, экстракты и отдушки, в бюджетном сегменте — более простое сырье. Однако, это не говорит о том, что такая косметика будет вредной или плохой. Просто для создания дешевого продукта не имеет смысла брать дорогие химические вещества, так как они себя не окупят, — пояснила эксперт.

По словам Панфиловской, одним из основных ценообразующих факторов является упаковка. Люксовые бренды готовы тратить деньги на качественный материал, который будет дорого смотреться, привлекая покупателей. Производители бюджетной косметики могут пожертвовать внешней составляющей упаковки в пользу хорошего состава.

Визажист призвала подбирать косметику, исходя не из цены, а из ее состава и других характеристик. Эксперт отметила, что производители недорогих средств сейчас применяют современные технологии и качественное сырье, благодаря чему продукт обладает хорошими свойствами.

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