Малышева рассказала, почему ананасы полезны для женщин Малышева назвала ананасы полезными для профилактики рака молочной железы

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Употребление ананасов позволяет снизить риск развития рака молочной железы, а также укрепить сосуды, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, польза ананасов заключается в бромелайне — особом ферменте, не дающем опухолям развиваться. Кроме того, ананас богат витамином С.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что ананас — это трава. Для созревания плода нужно около 390 дней. Отмечается, что плод ананаса содержит в себе большое количество витамина С, полезного для иммунитета, а также магния. По словам кардиолога Германа Гандельмана, магний относится к числу электролитов, без которых функционирование сердечно-сосудистой системы невозможно. Кроме того, ананасы содержат в себе фермент под названием «бромелайн».

Почему бромелайн очень важен для женской груди? Он не дает развиваться опухолям и онкологическим заболеваниям, — заявил Гандельман.

Марганец в сочетании с витамином С же уменьшает уровень сахара в крови и увеличивает эластичность сосудов. Таким образом, употребление ананасов позволяет снизить риск развития диабетической ангиоретинопатии, вызывающей слепоту.

Малышева ранее перечислила самые полезные продукты для печени. По ее словам, особую пользу несут бразильские орехи, моллюски, а также сине-зеленые водоросли спирулины, которые содержат в себе метионин. Эта аминокислота предотвращает разрушение клеток печени.