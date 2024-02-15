Малышева назвала самые полезные продукты для печени Малышева заявила о пользе бразильских орехов для печени

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Употребление продуктов с метионином способствует защите печени от фиброза, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, особенно полезными в этом отношении являются бразильские орехи, моллюски, а также сине-зеленые водоросли спирулины. В день достаточно употреблять от 50 до 70 граммов этих продуктов.

Малышева подчеркнула, что метионин — это уникальная аминокислота, которая не синтезируется человеческим организмом самостоятельно. Получить ее можно только путем употребления пищи. В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус отмечает, что метионин полезен для волос. Согласно результатам исследования, проведенного во Франции, достаточное употребление продуктов с этой аминокислотой увеличивает длину волос на 10%, а также предотвращает образование седины. Кроме того, метионин крайне полезен для печени.

С точки зрения медицины именно влияние на печень у метионина самое большое. Без метионина возникает нарушение в клетках печени, возникает стеатоз. Погибшие из-за этих нарушений клетки разрушаются и замещаются фиброзной тканью, то есть нерабочей тканью, — рассказал Продеус.

Малышева ранее рассказала, чем полезна маракуйя. По ее словам, этот плод содержит в себе большое количество флавоноидов, повышающих уровень тестостерона у мужчин и позволяющих улучшить состояние сосудов в сетчатке глаза.