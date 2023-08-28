Малышева рассказала, какие болезни грозят россиянам осенью Малышева предупредила об угрозе заражения корью и гриппом осенью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Осенью повышается риск заражения опасными вирусами, в том числе корью и гриппом, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, прохождение процедуры вакцинации поможет защититься от вирусов, способных значительно навредить здоровью и вызвать тяжелые осложнения.

В беседе с Малышевой заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что россиянам не стоит опасаться всплеска заболеваемости коронавирусом этой осенью. Это обусловлено тем, что вирус стал менее вирулентным по сравнению с предыдущими штаммами. Если раньше он представлял серьезную угрозу для здоровья, то сейчас он является простой сезонной инфекцией.

Более опасным является вирус гриппа, утверждают врачи. По словам Пшеничной, он мутирует каждый год. Предполагается, что этой осенью россияне столкнутся с новым вариантом штамма гриппа H1N1, который способен вызывать пневмонию и тромбоз мелких сосудов легких. Заражение вирусом гриппа также может сопровождаться одышкой. Особую опасность вирус гриппа представляет для детей. Как утверждает врач-иммунолог Андрей Продеус, риск смерти от гриппа у детей в 68 раз выше, чем у взрослых. Защититься от гриппа поможет вакцинация с применением четырехвалентного препарата.

Наконец, угрозу для россиян может представлять вирус кори. Эта инфекция способна вызывать рассеянный склероз и другие опасные заболевания центральной нервной системы. Однако Пшеничная утверждает, что до начала сентября врачи могут завершить кампанию по подчищающей иммунизации населения, что снижает риск распространения вируса. Для того чтобы сформировать иммунитет к кори, необходимо пройти вакцинацию. Препараты, которые используют врачи, безопасны и проверены временем, подытожила Малышева.

Ранее Малышева рассказала, чем полезны сливы. По ее словам, употребление этих плодов способствует профилактике болезни Альцгеймера, а также остеопороза. Кроме того, сливы полезны для кишечника.