Малышева рассказала, как врачи спасли женщину с полуметровым тромбом Малышева рассказала, что врачи в Кузбассе спасли роженицу с полуметровым тромбом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Кузбассом роддоме у родившей женщины нашли полуметровый тромб от почек до сердца, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Врачи экстренно провели операцию прямо в родильном доме, так как любые транспортировки могли привести к летальному исходу.

Заведующий отделением ультразвуковой диагностики Андрей Келлер рассказал, что на УЗИ, которое делается на следующий день после родов, он увидел нижнюю полую вену, заполненную тромбом. Он доходил до сердца, мог оторваться и попасть в легкие, что смертельно.

Тромб распространялся до уровня сердца. Такую картину не в каждом атласе ультразвуковой диагностики можно встретить, — сказал врач.

Врачи Кузбасского роддома рассказали, что проводить операцию приехал флеболог из областной больницы. По его словам, оперативное вмешательство длилось более двух часов.

Ранее заведующий хирургическим отделением Волоколамской больницы Григорий Аношкин рассказал, что прооперировал 60-летнего пациента с трехсантиметровым тромбом в бедренной вене. По словам врача, вмешательство пришлось проводить экстренно, так как тромб мог оторваться в любую минуту.