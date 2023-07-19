Хирург рассказал о спасении пациента с трехсантиметровым тромбом в бедре Хирург Аношкин: пациенту с трехсантиметровым тромбом в бедре провели экстренную операцию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина, у которого врачи обнаружили трехсантиметровый тромб в бедренной вене, приехал в больницу с жалобой на боль в бедре, рассказал NEWS.ru заведующий хирургическим отделением Волоколамской больницы Григорий Аношкин. По его словам, 60-летнему пациенту пришлось провести экстренную операцию, так как тромб мог оторваться в любую минуту и привести к смерти.

Врачи сделали УЗИ и выявили флотирующий тромб в общей бедренной вене, который мог оторваться в любую минуту. Состояние опасное, чреватое смертельным исходом. Было принято решение о провести экстренную операцию. Через небольшой разрез удалили тромб, восстановив кровообращение в ноге. Размер тромба составил три сантиметра, — рассказал Аношкин.

Он добавил, что операция прошла успешно, в настоящий момент мужчина уже выписан из стационара, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что для снижения риска развития тромбоза в жару необходимо пить достаточно воды. Она объяснила, что обезвоживание приводит к сгущению крови и возникновению тромбозов.

Хирург-флеболог Виктор Пасов ранее объяснил, что при проблемах с венами не противопоказаны путешествия. По словам специалиста, достаточно соблюдать рекомендации врачей, чтобы обезопасить себя.