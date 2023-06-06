Малышева рассказала, на какой вида рака указывает боль в пояснице Малышева рассказала, что боли в пояснице могут быть симптомом рака лимфатической системы

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Боль в спине может быть симптомом различных форм онкологии, в том числе рака лимфатической системы, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она добавила, что онкология с подобным симптомом может возникать из-за вируса-невидимки — Эпштейна — Барр.

Мы находим такое количество раков, которые проявляются болью в пояснице, что это ни словом сказать, ни пером описать. Если любой врач, даже самый золотой, с самой лучшей репутацией, начал вас лечить [от боли] без обследования — так нельзя, — сказала Малышева.

Она добавила, что вирус Эпштейна — Барр — это герпес-вирус, который есть почти у каждого человека. Однако лечить его бесполезно, пока он не начал активно делиться, так как лекарства не работают со спящими вирусами.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург-онколог, эндоскопист Иван Карасев рассказал, что высокие шансы развития рака у пожилых людей, курящих, пьющих, а также у родственников онкобольных.

До этого дерматолог-онколог Ольга Антонова предупредила, что риск перерождения родинки в меланому и другие виды рака кожи повышается при воздействии солнечных лучей. По ее словам, ультрафиолет остается одним из наиболее опасных факторов, стимулирующих развитие онкологии.