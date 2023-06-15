Малышева рассказала, что женщин больше всего раздражает в мужчинах Малышева рассказала, что храп больше всего раздражает женщин

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Храп, капли на сиденье унитаза, неумение распознавать эмоции женщины считаются самыми распространенными поведенческими привычками, которые раздражают женщин в мужчинах, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она подчеркнула, что эти факторы могут быть симптомами заболеваний.

По словам телеведущей, причиной громкого храпа может быть апноэ — внезапная остановка дыхания во сне. Кардиолог Герман Гандельман добавил, что это часто приводит к развитию гипертонии.

Во время храпа может остановиться дыхание, не хватает нашему мозгу кислорода, и наш организм думает, что все пропало, нужно повышать артериальное давление. Тем самым мужчина развивает гипертоническую болезнь, — сказал врач.

Малышева рассказала, что капли на сиденье унитаза, которые также раздражают женщин, могут свидетельствовать об аденоме простаты или раковой опухоли.

Кроме того, уточнила телеведущая, научно доказано, что большинство мужчин не умеют распознавать эмоции женщин, психика которых быстрее приходит в состояние возбуждения. Исправить это, по словам Малышевой, невозможно, можно только начать говорить все прямо.

Ранее Малышева рассказала, что бороться с забывчивостью можно при помощи физической активности, смены деятельности и соблюдения режима сна.