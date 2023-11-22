Малышева рассказала, чем полезны тыквенные семечки Малышева заявила о пользе тыквенных семечек для сосудов

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Употребление тыквенных семечек положительно влияет на сердечно-сосудистую систему, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено наличием аргинина в их составе. Данное вещество не синтезируется в организме человека, однако оно имеет крайне важное значение для поддержания работы сосудов. В частности, способствует их расширению и повышению эластичности.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что аргинин — это аминокислота. Попадая в организм, аргинин преобразовывается в оксид азота, который способствует расширению сосудов и улучшению кровоснабжения. Кроме того, из аргинина синтезируется фибрин, необходимый организму для заживления ран. Наиболее богатым аргинином продуктом являются тыквенные семечки, однако найти это вещество можно и в другой еде.

Чемпион по аргинину — это тыквенные семечки, в 100 граммах которых содержится две суточные нормы. На втором месте находится индейка (1,5 суточные нормы в 100 граммах). На третьем месте — молоко, в 100 граммах которого содержится половина суточной нормы, — уточнил Коновалов.

Малышева ранее рассказала, какую пользу несет употребление чурчхелы. По ее словам, она содержит в себе витамин Е, предотвращающий помутнение хрусталика глаза. Кроме того, в ее состав входит кремний, необходимый для укрепления костей.