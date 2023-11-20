Малышева объяснила, чем полезна чурчхела и как ее правильно есть Малышева заявила о пользе чурчхелы для профилактики катаракты

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Популярное в России лакомство чурхчела может помочь снизить риск развития катаракты, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, этот продукт содержит в себе витамин Е, предотвращающий помутнение хрусталика глаза, а также кремний, полезный для костей. Однако есть чурхчелу нужно в меру.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что чурчхела состоит из орехов, виноградного сока, а также небольшого количества крахмала. Орехи содержат в себе витамин Е — антиоксидант, способствующий профилактике катаракты. Также в чурхчеле содержится кремний. По словам кардиолога Германа Гандельмана, нехватка этого минерала в организме делает кости более ломкими. В свою очередь иммунолог Андрей Продеус отмечает, что есть чурхелу нужно в меру, так как она обладает и вредными свойствами.

В 100 граммах чурчхелы 67 граммов углеводов или сахара. Если мы говорим об орехах, то это жирный и калорийный продукт. Среднестатистическая чурчхела содержит минимум 360 килокалорий. Соответственно, надо думать, сколько ее есть, — уточнил он.

Врачи рекомендуют есть чурчхелу маленькими порциями, как обычное лакомство. Хранить этот продукт рекомендуется при комнатной температуре.

Малышева ранее рассказала, какие продукты помогают предотвратить слепоту. По ее словам, особую пользу несут продукты, содержащие в себе лютеин — краситель, играющий фундаментальную роль в защите зрения. Он входит в состав кресс-салата, паприки, а также шпината.