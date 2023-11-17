Малышева рассказала, какие продукты помогают предотвратить слепоту Малышева заявила о пользе продуктов с лютеином для борьбы с макулодистрофией

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Употребление продуктов, содержащих в себе лютеин, помогает сохранить здоровье глаз и избежать развития макулодистрофии, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, данное вещество содержится в кресс-салате, паприке, а также в шпинате. Эти продукты также помогают снизить риск развития рака груди у женщин.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов рассказал, что лютеин — это краситель, который играет фундаментальную роль в защите зрения. Это обусловлено тем, что он является фильтром для центральной части сетчатки, именуемой «желтым пятном». Фильтр необходим для защиты «желтого пятна» от вредного воздействия солнечных лучей, разрушающих нервные клетки. Подчеркивается, что лютеин не синтезируется организмом самостоятельно.

Доказано, что прием от 10 до 20 мг лютеина в день защищает нашу сетчатку. У людей, страдающих от макулодистрофии, заболевание прогрессирует на 25% медленнее, — уточнил Коновалов.

Согласно результатам научных исследований, больше всего лютеина содержится в паприке. Второе место в рейтинге занимает шпинат, третье — кресс-салат. Помимо этих продуктов, пользу для зрения также несет и отказ от частого пользования смартфонами.

Малышева ранее рассказала о пользе «родственника свеклы» для профилактики тромбоза и слепоты. Речь идет о мангольде — особом подвиде свеклы, отличающемся большой ботвой и маленьким плодом. Отмечается, что мангольд занимает третье место в списке самых полезных продуктов в мире.