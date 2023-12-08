Малышева рассказала, чем полезны продукты с кофеином Малышева заявила о пользе продуктов с кофеином для снижения давления

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Вопреки распространенному мнению, продукты с кофеином не повышают артериальное давление, а понижают его, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что такие продукты обладают мочегонными свойствами. Наиболее богатым кофеином продуктом является растворимый кофе, второе место занимает зеленый чай.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отмечает, что в 100 граммах растворимого кофе содержится около 3 тысяч миллиграммов кофеина, что делает его «чемпионом» по содержанию данного вещества. В зеленом чае же содержится 1700 мг кофеина. Третье место занимает черный шоколад, в 100 граммах которого содержится 86 мг кофеина. Врач подчеркивает, что кофеин обладает мочегонным, а также психостимулирующим свойствами. Кроме того, он дает согревающий эффект.

Начнем с психостимуляции. Кофеин блокирует рецепторы усталости, благодаря чему человек чувствует себя бодро. Кофеин также обладает мочегонным эффектом. При его употреблении мы теряем жидкость в нашем кровеносном русле, соответственно, давление снижается, — рассказал он.

Врач Ольга Уланкина ранее предостерегла россиян от запивания таблеток чаем или кофе. По ее словам, кофеин может негативно повлиять на скорость расщепления лекарств в печени, уменьшая или увеличивая их концентрацию в крови.