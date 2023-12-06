Врач предупредила о последствиях привычки запивать таблетки чаем или кофе Врач Уланкина: кофе и чай не дают многим лекарствам нормально усваиваться

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Привычка запивать таблетки не водой, а кофе, чаем, газировкой или соком, не позволяет лекарствам нормально усваиваться организмом, рассказала в беседе с LIFE.ru врач Ольга Уланкина. Она подчеркнула, что простая вода, в отличие от других напитков, максимально нейтральна и обеспечивает безопасное и эффективное усвоение лекарств.

Одна из наиболее распространенных ошибок — запивать утренние таблетки кофе или принимать их сразу после бодрящего напитка. Кофеин может влиять на скорость расщепления лекарств в печени, а значит, уменьшать или увеличивать их концентрацию в крови, — пояснила медик.

Она добавила, что кофе снижает эффективность некоторых обезболивающих средств, а также препаратов от повышенного давления и антидепрессантов. В то же время этот напиток усиливает действие ряда гормональных контрацептивов, что может вызвать сбои в работе репродуктивной системы.

Чай, газированную воду, молоко или сок также лучше не сочетать с приемом лекарств, продолжила специалист. Так, вода с газом раздражает слизистую поверхность органов пищеварения, приводя к потере эффективности препаратов и усилению их побочного действия. Соки, особенно цитрусовые, сильно повышают кислотность, негативно влияя на растворимость и усвоение антибиотиков. А содержание в молоке кальция и других минералов способно существенно снижать эффективность активных компонентов некоторых лекарств.

Как подчеркнула Уланкина, если перед человеком стоит выбор, пропустить прием лекарства или запить его кофе, можно попытаться проглотить таблетку или капсулу без воды.

Ранее в Санкт-Петербурге 16-летняя девушка попала в больницу в тяжелом состоянии из-за отравления медикаментами. Девушка хотела быстро сбросить лишний вес и выпила шесть таблеток двух препаратов: по три ампулы слабительного и мочегонного. Врачи диагностировали у нее острое отравление.