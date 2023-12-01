Малышева рассказала, чем полезна говяжья печень Малышева заявила о пользе говяжьей печени для людей с малокровием

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Говяжья печень — полезный продукт, способствующий улучшению самочувствия людей с малокровием, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, она содержит в себе витамины А и В12, положительно влияющие на глаза и кроветворную систему. При этом она напомнила, что витамин А не синтезируется в организме человека самостоятельно.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов объяснил, что витамин А полезен для зрения. Это обусловлено тем, что организм синтезирует из него родопсин — пигмент, которым «заряжаются» клетки сетчатки. Они вырабатывают нервный импульс, благодаря чему и происходит акт зрения. Отмечается, что в 100 граммах говяжьей печени содержится девять суточных норм витамина А. Витамин В12 же полезен при малокровии, так как он способствует формированию эритроцитов.

В печени 20 суточных норм В12. Этот витамин нужен для формирования наших кровяных красных клеток. В говяжьей печени также самое большое количество железа — в три раза больше, чем в обычном мясе, — рассказал иммунолог Андрей Продеус.

Эксперты рекомендуют россиянам выбирать говяжью печень светловатого оттенка, кровеносные сосуды в мясе должны быть небольшими. Также на печени должна быть пленка, которую необходимо снять перед приготовлением. Хранить печень рекомендуется не больше суток, так как она является хорошей средой для размножения микробов.

Малышева ранее рассказала, какими свойствами обладает кукуруза. По ее словам, она способствует профилактике остеопороза и онкологических заболеваний. При этом отмечается, что кукуруза не теряет своих свойств при термической обработке.