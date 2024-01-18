Малышева рассказала, чем опасно купание в проруби на Крещение Господне Малышева предупредила о риске инфаркта и инсульта при купании в проруби

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Купание в проруби в морозную погоду может привести к инфаркту или инсульту, заявила врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, нырять в прорубь в Крещение Господне стоит лишь подготовленным россиянам, так как неподготовленный организм может отреагировать на перепады температуры непредсказуемо. В некоторых случаях ныряние в ледяную воду может привести к смерти.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что при нырянии в прорубь сосуды спазмируются. При резком сужении сосудов сердца может возникнуть инфаркт, а при сужении сосудов мозга — инсульт. Особую опасность представляет купание в ледяной воде в состоянии алкогольного опьянения, так как это приводит к развитию мерцательной аритмии. Если мерцание возникает в желудочке сердца, то человек может умереть. Гость программы отец Алексей подчеркнул, что от верующих не требуется нырять в прорубь. По его словам, главное в Крещение Господне посетить храм.

Верующий человек должен исповедаться, причаститься и набрать святой воды в храме, которой можно окропить свое жилище. Очень опасно веру заменять традициями, как в случае с купанием в ледяной воде. Если неподготовленный человек оказывается в холодной купели, то это может плохо кончиться — объяснил он.

Глава отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Иваново-Вознесенской епархии иеромонах Макарий ранее рассказал, как правильно одеться для крещенских купаний. Он посоветовал надевать те же вещи, которые обычно используются для купания в бассейне или на пляже.