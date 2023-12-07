Малышева рассказала, чем опасна шоколадная паста Малышева предупредила о вреде шоколадной пасты для сосудов

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Шоколадная паста может нанести вред здоровью, так как она на 55% состоит из сахара и лишь на 4% — из какао, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, сахар разрушает стенки сосудов, способствуя образованию бляшек и развитию атеросклероза. Кроме того, чрезмерное употребление шоколадной пасты может привести к повреждению сетчатки глаза и слепоте.

Врачи отмечают, что шоколадная паста состоит на 55% из сахара, на 23% — из пальмового масла, на 13%— из фундука и на 4% — из какао. Оставшиеся 5% приходятся на другие вещества. Наибольшую опасность для здоровья представляет именно избыточное количество сахара в этом продукте. Он наносит вред кровеносной системе, в первую очередь повреждая мелкие сосуды, расположенные в сетчатке глаза. По словам офтальмолога Михаила Коновалова, чрезмерное потребление продуктов с сахаром приводит к развитию диабетической дистрофии сетчатки.

Диабетическая дистрофия сетчатки — это главная причина слепоты в мире. Необратимой! Поэтому, естественно, сахар — это большое зло для сетчатки, — отметил он.

Гастроэнтеролог Валерия Ломова ранее рассказала, какие продукты наиболее опасны для печени. По ее словам, к их числу относятся продукты с высоким содержанием животного жира, в том числе колбасы. Также она рекомендует исключить употребление алкоголя.