Названы опасные для печени продукты Врач Ломова: самым вредным для печени является алкоголь

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Особо вредными для здоровья печени являются продукты с высоким содержанием животного жира, в частности колбасы и жареное мясо, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог Валерия Ломова. При этом, по ее словам, самым опасным является алкоголь, поскольку он может стать причиной развития цирроза печени.

Вредными для здоровья печени также считаются продукты с высоким содержанием животного жира. К ним относятся: сливочное масло, сало, маргарин, колбасы, сосиски, жирные сорта мяса (баранина, свинина, утка, гусь), пирожные, торты, мучные изделия, полуфабрикаты и фастфуд, — сообщила Ломова.

Кроме того, вред печени может принести чрезмерное употребление сахара. Продукты его содержащие повышают уровень глюкозы в крови и могут привести к жировой болезни печени. То же относится и к фруктозе. При чрезмерном употреблении фруктов может произойти жировое перерождение печени, отметила врач.

Фрукты полезны, но употреблять их следует умеренно. Лучше отдать свое предпочтение несладким ягодам, — сказала Ломова.

Также негативно отражаются на здоровье печени консервы и полуфабрикаты из-за содержания в них большого количества соли.

Врач Елена Малышева ранее рассказала, что употребление двух чашек кофе в день способствует снижению риска развития фиброза — заболевания, разрушающего печень. По ее словам, не менее важное значение также имеет вакцинация, защищающая организм от вирусов гепатита A и B.