Малышева раскритиковала чиновницу, посоветовавшую врачам шить маски

https://static.news.ru/photo/553a2004-87bf-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Weber/imagebroker.com/Global Look Press

Заслуженный врач России и ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева осудила чиновников, которые советуют медикам самим шить маски и бахилы в условиях дефицита защитных средств.

Врачи должны только лечить. Они больше не должны делать ничего. А губернаторы, мэры и другие руководители, подчеркиваю, не врачи, обязаны создать для этого все условия. И это их ответственность, — цитирует KP.RU теледоктора.

Она подчеркнула, что на фоне распространения коронавируса медики работают сутками в реанимации.

Смешно слушать некоторых руководителей, которые говорят врачам: у вас нет бахил, масок, сядьте и шейте. Вы знаете, если все сядут шить маски и бахилы, то лечить будет некому. А между тем все предыдущие десятилетия считалось, что врачи должны отвечать за отсутствие лекарств и приборов, за то, что в операционной на голову потолок падает. Нас учили лечить и спасать. А нам должны для этого создать условия, — отметила Малышева.

Она также указала на то, что врач, окончивший мединститут и отучившийся в ординатуре или в интернатуре, получает зарплату в 7 тыс. рублей, при том, что прожиточный минимум в России составляет 12,3 тыс. рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время видеоконференции с руководителями районных больниц предложила решить нехватку защитных средств необычным способом. Она порекомендовала медицинским сотрудникам самостоятельно мастерить бахилы или заплатить «любой женщине, которая умеет шить».

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 2,9 млн человек, погибли свыше 202 тысяч, выздоровели более 817 тысяч.

В России на 26 апреля общее число инфицированных достигло 80 949 (+6361 за последние сутки), 6767 человек выздоровели (+517 за последние сутки), умерли 747 человек (+66 за последние сутки). В Москве 42 480 (+2971 за последние сутки) заболевших, 3175 выздоровели, 404 умерли.