Малышева перечислила самые необычные способы снижения холестерина Малышева заявила о пользе занятий йогой при высоком холестерине

Регулярные занятия йогой и правильный сон могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина без приема лекарств, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. Она подчеркнула, что «плохой» холестерин может представлять опасность для здоровья, так как он способствует образованию бляшек в сосудах.

Врач-кардиолог Герман Гандельман напомнил, что «плохим» холестерином называют липопротеины низкой плотности (ЛПНП). Они транспортируют жир, откладывая его в сосудах, что приводит к образованию сосудистых бляшек. Согласно результатам научных исследований, занятия йогой помогают снизить уровень ЛПНП в организме, что способствует профилактике атеросклероза. В свою очередь, врач-кардиолог Михаил Коновалов рекомендует полноценно спать.

Сон должен быть продолжительностью от шести до восьми часов. Меньше хуже и больше хуже. Доказано, что у людей, которые спят не менее восьми часов, количество липопротеинов низкой плотности снижается, — объяснил он.

Врач-иммунолог Андрей Продеус же рекомендует внимательно следить за питанием. В частности, он советует добавить в рацион зародыши пшеницы. Это обусловлено тем, что они содержат в себе фитостерин — молекулу, похожую на молекулы холестерина. По словам Малышевой, фитостерин не дает «плохому» холестерину всасываться. Подытоживая, Герман Гандельман подчеркнул, что от назначенных врачом препаратов для снижения холестерина отказываться нельзя.

Малышева ранее рассказала, какие продукты помогают снизить риск развития рака. По ее словам, особую пользу несут голубика, малина, а также петрушка, так как они содержат в себе флавоноиды. Эти вещества помогают бороться с негативным влиянием свободных радикалов.