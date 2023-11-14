Малышева объяснила, при каких симптомах у детей необходимо удалять аденоиды Малышева назвала апноэ показанием к удалению аденоидов у детей

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Аденоиды могут представлять опасность для здоровья ребенка, так как они вызывают отит и кратковременную остановку дыхания ночью, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, эти симптомы являются абсолютным показанием к посещению оториноларинголога, который будет принимать решение о проведении хирургической операции.

ЛОР-врач Ольга Спиранская рассказала, что аденоиды — это гипертрофированные глоточные миндалины, расположенные в носоглотке. Они являются одной из основных причин храпа, так как их расположение не позволяет воздуху проходить по носоглотке свободно. Кроме того, в некоторых случаях они вызывают у детей эпизоды апноэ (остановки дыхания).

Когда у ребенка эпизоды острого среднего отита, эксудативный средний отит, затруднено носовое дыхание, есть признаки апноэ, когда у ребенка признаки хронического синусита и имеются деформации лицевого скелета, ему требуется операция, — уточнила Спиранская.

Малышева ранее объяснила, чем опасно воспаление мейбомиевой железы. По ее словам, оно может привести к развитию флегмоны — острого гнойного воспаления, которое в некоторых случаях вызывает гангрену и сепсис. Отмечается, что мейбомиевые железы расположены в области глаза.