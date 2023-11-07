Малышева объяснила, чем опасно воспаление мейбомиевой железы Малышева заявила о риске развития флегмоны при воспалении мейбомиевой железы

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Неправильное лечение воспаления мейбомиевой железы может привести к осложнениям, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. Речь идет о флегмоне — остром гнойном воспалении, которое может вызвать гангрену или сепсис. Оно лечится как хирургически, так и с помощью лекарственных препаратов.

Хирург-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что мейбомиевая железа вырабатывает жир, необходимый для удержания слезной жидкости на поверхности глаза. В некоторых случаях она может забиваться, что приводит к развитию халязиона. Коновалов отметил, что внешне халязион напоминает ячмень (гордеолум). Однако в случае с халязионом воспаление развивается в толще век, а не на их поверхности.

Сначала мы начинаем лечить [халязион] консервативно. Назначаются антибиотики и противовоспалительная мазь. Если мы видим, что терапия проведена, а проблема осталась, прибегаем к хирургическому лечению. То есть удаляется халязион и вычищается капсула, — уточнил врач.

Офтальмолог Дарья Барышникова ранее перечислила основные признаки дальнозоркости. По ее словам, они проявляются в процессе чтения, вышивания или письма. Врач отметил, что дальнозоркость чаще всего проявляется у людей в возрасте старше 40 лет.