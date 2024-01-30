Малышева объяснила, почему жирный творог полезнее обезжиренного Малышева заявила о высоком содержании кальция в жирном твороге

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Жирный творог полезен для здоровья, так как он содержит большое количество кальция, необходимого для укрепления костей и защиты зубов от кариеса, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, творог также способствует профилактике онкологических заболеваний, так как он содержит селен.

Врач-иммунолог Андрей Продеус отметил, что в России существуют определенные нормативы, устанавливающие правила приготовления творога. Производители обязаны добавлять в него не менее миллиона молочнокислых бактерий, полезных для здоровья. В частности, данные бактерии укрепляют микробиоту кишечника, повышая иммунитет и помогая переваривать пищу более эффективно. Помимо бактерий, в состав творога также входит белок.

Иммунные клетки (лимфоциты) способны вырабатывать антитела, а это белковые молекулы. Без белка их выработать невозможно. Таким образом, поступление белка в организм нужно не только для укрепления мышц, но и для работы иммунитета, — рассказал Продеус.

Сравнивая обезжиренный и жирный творог, специалист отметил, что предпочтение следует отдавать жирному продукту. Это обусловлено тем, что в обезжиренном твороге содержится меньше кальция. Кроме того, в его состав входит большое количество углеводов, что повышает риск развития сахарного диабета.

Малышева ранее рассказала, какая еда полезна для борьбы с судорогами. По ее словам, такими свойствами обладают продукты с валином. Данная аминокислота полезна для мышц, так как используется для укрепления мышечных волокон.