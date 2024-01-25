Малышева назвала самые полезные продукты для борьбы с судорогами Малышева заявила о пользе сыра и водорослей при судорогах

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Употребление продуктов, содержащих в себе валин, может помочь снять судороги, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, данная аминокислота крайне полезна для мышц, так как она используется для укрепления мышечных волокон. Кроме того, валин необходим для повышения упругости кожи и сохранения ее молодости. Отмечается, что валин содержится в морских водорослях, пармезане и гребешках.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что валин — это своеобразный «кирпич», из которого создаются белки. Согласно результатам научных исследований, валин способен напрямую попадать в мышцы для построения новых клеток и укрепления мышечных волокон. При этом другие аминокислоты обычно сначала попадают в печень, отметил он. Данное свойство делает валин полезным при судорогах.

Валин идет прямиком в мышцы, чтобы строить новые мышечные клетки. Когда мышца растет и образуются новые мышечные волокна, мышечная ткань становится более здоровой, — заявил Продеус.

Кроме того, валин также полезен для иммунной системы. Это обусловлено тем, что он необходим для правильного функционирования лейкоцитов — клеток-макрофагов, «пожирающих» бактерии, вирусы и микробы. Наконец, валин нужен для повышения упругости кожи, так как он способствует выработке коллагена.

Флеболог Максим Абасов ранее рассказал, какие продукты способствуют эффективному рассасыванию тромбов. По его словам, такими свойствами обладают чеснок и лук, которые уменьшают вязкость крови. От шпината и брокколи же врач советует отказаться.