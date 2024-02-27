Малышева объяснила, почему женщины чаще страдают от остеопороза Малышева связала развитие остеопороза у женщин с дефицитом эстрогена

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Женщины чаще мужчин сталкиваются с проблемами с костным аппаратом, так как плотность их костей во многом зависит от уровня эстрогена, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, пик выработки эстрогена наступает в 30 лет, затем уровень гормона начинает постепенно снижаться, это приводит к повышению ломкости костей и вероятности переломов.

Врач-кардиолог Герман Гандельман отметил, что главным врагом костей является излишний вес. Это обусловлено тем, что он увеличивает нагрузку на кости и суставы, повышая риск дегенеративных изменений. У женщин же проблемы с костями чаще всего связаны с наступлением менопаузы, сопровождающейся снижением уровня половых гормонов. К 50 годам их уровень снижается наполовину, а кости становятся более пористыми и хрупкими. Отмечается, что снижение уровня эстрогена является одной из основных причин развития остеопороза у женщин.

Эстроген защищает кости. После климакса женских половых гормонов нет, кости становятся пористыми, — рассказала Малышева.

По ее словам, защитить кости можно путем употребления продуктов, содержащих в себе витамин D. Он входит в состав печени трески и сельди. Кроме того, полезными являются продукты с кальцием (твердые сыры, кунжутные семечки и сушеный базилик) и с витамином К (петрушка, капуста кейл).

Малышева ранее назвала самый полезный орех для улучшения качества сна. По ее словам, такими свойствами обладают фисташки, содержащие в себе мелатонин. Кроме того, они полезны для сохранения четкости зрения.