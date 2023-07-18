Малышева объяснила, почему нельзя пить алкоголь на пляже Малышева рассказала, что распитие белого вина на пляже повышает риск развития меланомы

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Распитие алкоголя на пляже увеличивает риск развития меланомы — самого опасного онкологического заболевания, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что особенно опасно белое вино.

Врач-кардиолог Герман Гандельман уточнил, из-за употребления алкоголя на пляже риск развития рака кожи повышается на 14%.

Употребление алкоголя увеличивает развитие меланомы — рака кожи — примерно на 14%. <...> Белое вино, оказывается, увеличивает шанс развития рака-меланомы, — сказал Гандельман.

Кроме того, рассказала Малышева, не стоит брать на пляж майонезные салаты, вареное мясо, молочные продукты и десерты с кремом, так как количество бактерий в низ за четыре часа вырастет в четыре раза. Кроме того, не следует есть на пляже морковку, фенхель, инжир и цитрусовые, иначе повышается получить солнечный ожог.

Ранее врач-эндокринолог Вероника Зайцева предупредила, что на пляже можно подхватить кишечную палочку, проглотив загрязненную воду, или из-за ее попадания в открытые раны на коже. Риск заражения возрастает при температуре воды выше 24 градусов, а также при большом количестве купающихся, сказала специалист. Врач отметила, что на многолюдных пляжах среди посетителей с большой вероятностью может оказаться носитель инфекционного заболевания.