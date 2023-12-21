Малышева объяснила, кому полезно есть мороженое Малышева заявила о пользе мороженого для перенесших тонзиллэктомию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Употребление мороженого может облегчить самочувствие пациентов, перенесших тонзиллэктомию — операцию по удалению миндалин, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, это обусловлено тем, что мороженое охлаждает болевые рецепторы. Кроме того, оно считается полезным десертом благодаря низкой калорийности.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что в состав мороженого входит сахар, необходимый организму для правильного функционирования. В частности сахар нужен для корректной работы головного мозга. При этом мороженое является более полезным источником данного вещества, чем другие десерты, так как оно отличается низкой калорийностью.

В 100 граммах мороженого примерно 260 килокалорий, — уточнил он.

В свою очередь врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что мороженое используется в медицине. В частности его дают детям при болях в горле и после операции по удалению миндалин. Полезные свойства мороженого обусловлено тем, что оно способно охлаждать болевые рецепторы, расположенные на слизистой. Кроме того, мороженое снижает риск возникновения кровотечения после операции.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее посоветовала россиянам отказаться от употребления жареного мяса на Новый год. По ее словам, такие блюда лучше заменить на курицу или нежирную рыбу. Кроме того, важное значение имеет употребление овощей.