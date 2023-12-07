Малышева объяснила, какие заболевания вызывают потерю голоса Малышева назвала потерю голоса признаком гастроэзофагеального рефлюкса и ОРЗ

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Гастроэзофагеальный рефлюкс и обычное ОРЗ могут стать причиной потери голоса, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, первое заболевание вызывает ожог гортани, в результате чего голосовые связки перестают смыкаться. Во втором случае происходит отек слизистой, что также затрудняет движение связок. Однако все эти заболевания поддаются лечению.

Врач-отоларинголог Ольга Спиранская объяснила, что потеря голоса характерна для нескольких заболеваний и состояний. В частности, она может быть связана с острой вирусной инфекцией, которая также сопровождается повышением температуры тела, слабостью и болью в горле. Также потеря голоса возникает при заражении бактериальными инфекциями и появлении новообразований в области гортани. Наконец, потеря голоса характерна для гастроэзофагеального рефлюкса — заболевания, при котором происходит выброс соляной кислоты из желудка.

Соляная кислота — одна из самых сильных кислот, которая может растворить практически все что угодно. Когда происходит заброс этой кислоты в район гортани, происходит ожог и отек слизистой, что становится причиной нарушения движения голосовых связок, — объяснил иммунолог Андрей Продеус.

В случае заброса кислоты в гортань врачи рекомендуют обратиться за помощью к отоларингологу. Чаще всего специалисты назначают таким пациентам блокаторы водородной помпы, также известные как «празолы». В случае с ОРЗ назначается симптоматическое лечение.

Малышева ранее объяснила, чем опасна шоколадная паста. По ее словам, она на 55% состоит из сахара, способного нанести серьезный вред сосудам. Повреждение сосудов является одной из основных причин развития атеросклероза.