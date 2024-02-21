Малышева объяснила, какая процедура поможет при венозной недостаточности Малышева назвала тотал лазер эффективной процедурой при венозной недостаточности

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Тотал лазер — это одна из наиболее современных процедур, способствующих лечению венозной недостаточности, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, венозная недостаточность представляет серьезную опасность для здоровья, так как может спровоцировать тромбоэмболию легочной артерии.

Врач-кардиолог Герман Гандельман подчеркнул, что при венозной недостаточности кровь начинает застаиваться в венах, в результате чего образуются тромбы. Впоследствии они могут «отлететь» в легочную артерию, что станет причиной развития тромбоэмболии. Специалист отметил, что она может привести к смертельному исходу. Одним из способов лечения венозной недостаточности является флебэктомия по Бэбкоку, в ходе которой пораженные вены вырываются. Однако сейчас врачи проводят более щадящие операции, к числу которых относится тотал лазер.

Тотал лазер — это уникальная методика, когда мы ни одну вену не убираем. Мы в каждый приток, в каждый узел заводим специальный катетер, с помощью которого обрабатываем их, — рассказал флеболог Сергей Якушкин.

Отмечается, что в ходе операции вводится около 38 катетеров, однако пациент не ощущает боли. Неприятные ощущения могут возникать лишь при внутривенных инъекциях. Продолжительность процедуры составляет примерно один час в зависимости от того, насколько запущено заболевание.

Малышева ранее рассказала, какие продукты помогут укрепить мышцы. По ее словам, особую пользу для организма несут продукты, содержащие в себе лейцин. Эта аминокислота входит в состав соевых бобов, телятины, а также сыра.