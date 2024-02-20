Малышева раскрыла продукты, которые помогут укрепить мышцы Малышева заявила о пользе лейцина для мышц и зрения

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Употребление продуктов, содержащих в себе лейцин, способствует формированию мышечной массы и улучшению зрения, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, без лейцина дыхание было бы невозможно, так как данная аминокислота является составной частью гемоглобина. Кроме того, нехватка лейцина может замедлить рост.

Малышева отметила, что лейцин — это аминокислота, не синтезирующаяся организмом человека. Получить ее можно только употребляя определенные продукты. К их числу относятся соевые бобы, телятина, а также сыр. При этом подчеркивается, что бобы — наиболее богатый лейцином продукт. Рассуждая о свойствах этой аминокислоты, врач-офтальмолог Михаил Коновалов заявил, что она активизирует процессы синтеза белков. Таким образом, она помогает сформировать мышечную массу. Кардиолог Герман Гандельман уточнил, что лейцин входит в состав продуктов, предназначенных для спортсменов. Также лейцин полезен для зрения.

Лейцин обеспечивает прозрачность главной линзы глаза — роговицы. Это линза, через которую проходит свет. Если она не прозрачная, то человек видит плохо, — подытожил Коновалов.

Малышева ранее рассказала, чем полезны ананасы. По ее словам, в их состав входят витамин С и магний, которые укрепляют иммунитет, а также улучшают работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, ананасы содержат в себе вещество под названием «бромелайн». Оно не дает развиваться опухолям в молочной железе.