Малышева объяснила, чем опасен гонконгский грипп и как от него защититься Малышева предупредила о риске легочных осложнений от гонконгского гриппа

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Гонконгский грипп (H3N2), первые случаи заражения которым уже зафиксированы в России, может представлять серьезную опасность для здоровья, заявила в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале врач и телеведущая Елена Малышева. По ее словам, он может вызывать бронхо-легочные осложнения. Кроме того, грипп H3N2 обладает высокой летальностью в сравнении с другими штаммами. Защититься от него можно с помощью вакцинации.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что отличительной чертой гонконгского гриппа является молниеносность течения заболевания. Он поражает ткани легких, вызывая высокую температуру и развитие воспалений. При неправильном лечении H3N2 также способен вызывать бронхо-легочные осложнения. В группу риска входят лица в возрасте старше 60 лет, онкобольные, люди с аутоиммунными и иммунодефицитными заболеваниями, а также лица с сахарным диабетом и ожирением.

Самым эффективным способом защиты от заражения вирусом гонконгского гриппа является вакцинация. По словам Продеуса, российские производители препаратов уже обновили состав трехвалентных и четырехвалентных вакцин для формирования иммунитета у населения.

К сожалению формирование иммунитета не происходит сразу после укола или на следующий день. Первый иммунный ответ наступает через 14 дней, а стойкий — через четыре недели, — уточнил специалист.

Малышева ранее заявила, что вакцинация от коронавирусной инфекции утратила свою значимость. По ее словам, сегодня COVID-19 протекает преимущественно в легкой форме. Она рекомендовала россиянам вакцинироваться от гриппа, так как он представляет большую опасность, чем коронавирус.