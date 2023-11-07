Малышева объяснила, нужно ли вакцинироваться от коронавируса в 2023 году Малышева заявила об отсутствии необходимости в вакцинации от коронавируса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Последние штаммы коронавирусной инфекции не представляют серьезной опасности для человека, поэтому вакцинироваться от COVID-19 не обязательно, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. По ее словам, смертность от коронавируса снизилась практически до нулевой отметки, а количество госпитализаций стремительно уменьшается. Однако людям с хроническими заболеваниями все еще рекомендуется соблюдать меры профилактики, добавила Малышева.

Врач-иммунолог Андрей Продеус уточнил, что вирусы не могут выживать без клетки, поэтому они «заинтересованы» в том, чтобы носитель жил. Чем выше смертность, тем меньше у коронавируса шансов сохраниться, поэтому последние мутации сделали его более безопасным для человека. При этом Продеус отметил, что новые варианты инфекции помогают вирусам быстрее присоединяться к слизистой. Это необходимо для быстрого размножения.

С моей точки зрения, прививать всех от этого вируса смысла не имеет. Это мое убеждение как иммунолога. Есть группа пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями, которым любое ОРЗ утяжеляет состояние. О них стоит подумать, — заявил Продеус.

Врачи рекомендуют россиянам прививаться от гриппа, а не от коронавируса. Это обусловлено тем, что сегодня грипп представляет большую угрозу для здоровья, чем COVID-19. Речь идет, в частности, о гриппе типа B. Против него у большинства россиян нет иммунитета.

Вирусолог Анатолий Альтштейн ранее перечислил характерные симптомы гонконгского гриппа. По его словам, пациенты с данным заболеванием нередко страдают от высокой температуры, насморка, кашля и боли в горле. Однако самым характерным симптомом являются боли в мышцах.