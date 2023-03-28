Малышева назвала неочевидный фактор развития самого известного вида рака Малышева: большая грудь при ожирении может стать фактором развития онкологии

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Большая грудь при ожирении часто бывает фактором рака груди, рассказала в эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева. Она объяснила, что этот вид злокачественных опухолей является самым распространенным.

Надо очень думать, с чем связан большой вес. Он связан с ожирением, и грудь у вас больше, и риск того, что там будет рак в разы выше, чем у тех, у кого нет ожирения, — сказала Малышева.

По словам телеведущей, многие женщины верят, что бюстгальтеры с косточками также способствуют развитию злокачественной опухоли, так как пережимают сосуды и мешают оттоку лимфы. Оказалось, что никакой связи между нижним бельем с косточками и раком груди нет. Однако, Малышева рекомендовала снимать бюстгальтер на ночь, так как сон в лифчике может послужить одним из факторов развития онкологии.

Ранее главный врач-маммолог Фатима Тамаева предупредила, что Вероятность развития рака груди повышается с возрастом. Так, в возрасте от 40 до 49 лет его обнаруживают у одной из 69 пациенток. О развитии опухоли может свидетельствовать изменение формы груди, выделения, отеки, уплотнения, боли в молочных железах и изменение цвета кожи.