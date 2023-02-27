Россиянок предупредили о риске развития рака молочной железы после 40 лет Врач Тамаева предупредила о риске развития рака молочной железы после 40 лет

Вероятность развития рака молочной железы повышается с возрастом, предупредила главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамаева. Она рассказала Pravda.Ru, что риск возникновения рака появляется в период менопаузы из-за гормональных перестроек организма.

Как сообщает издание, с возрастом у пациенток чаще всего диагностируют фибролипомы молочной железы. Врач пояснила, что это доброкачественная опухоль, представляющая собой плотное новообразование, которое можно ощутить при пальпации. Фибролипома легко поддается лечению и диагностике.

Тамаева отметила, что после 40 лет также возрастают случаи доброкачественных новообразований в груди. Они характеризуются болью и уплотнением, могут появляться выделения из сосков. По словам специалиста, листовидные опухоли могут перерасти в саркому. Начальные этапы происходят бессимптомно и могут длиться до 20 лет. Такие новообразования характеризуются болью в груди, истончением эпидермиса, кожа приобретает синий оттенок.

С возрастом растет риск развития рака молочной железы, уточнила врач. Так, в возрасте от 40 до 49 лет его обнаруживают у одной из 69 пациенток. О развитии опухоли может свидетельствовать изменение формы груди, выделения, отеки, уплотнения, боли в молочных железах и изменение цвета кожи. Тамаева порекомендовала посещать специалистов для профилактики развития новообразований.

Академик РАН Андрей Каприн ранее назвал рак молочной железы самым распространненым видом опухоли у женщин. У мужчин чаще всего развивается рак трахеи, бронхов и легкого.