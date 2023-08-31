Малышева назвала самый полезный вид шоколада Елена Малышева назвала темный шоколад самым полезным

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Шоколад является одним из самых популярных лакомств среди россиян, его свойства во многом зависят от вида, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, наиболее полезным является темный шоколад, содержащий в себе больше микроэлементов.

Медицинский специалист отмечает, что в составе темного шоколада содержится больше катехинов, чем в молочном или белом. Это вещество защищает клетки организма от негативного влияния свободных радикалов, а также тормозит развитие раковых клеток. Кроме того, катехины стимулируют клетки головного мозга, благодаря чему он лучше работает. Вместе с тем Малышева подчеркнула, что темный шоколад проигрывает молочному в калорийности, так как в его состав входит больше какао-бобов.

По ее словам, шоколад обладает не только полезными, но и вредными свойствами. Они связаны с наличием большого количества сахара, способствующего повреждению сосудов. Наибольшую опасность избыток сахара представляет для глаз, так как он вызывает развитие диабетической ангиоретинопатии — заболевания, способного вызывать необратимую слепоту. Больше всего сахара содержится в молочном шоколаде, меньше всего — в темном. Кроме того, сахар вредит фигуре, напомнила ведущая.

Наконец, в состав шоколада входит кофеин. Больше всего его содержится в темном шоколаде. В белом шоколаде же кофеина нет. Врачи отмечают, что это вещество может негативно повлиять на состояние людей, страдающих от частой изжоги.

Елена Малышева ранее рассказала о полезных свойствах слив. По ее словам, эти плоды содержат в себе вещества, способствующие профилактике опасных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и остеопороз. Кроме того, сливы полезны для кишечника, так как в их состав входят грубые пищевые волокна.