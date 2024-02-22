Малышева назвала самые опасные пены для бритья Малышева предостерегла от покупки пен для бритья с диэтаноламином

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Далеко не все пены для бритья можно считать безопасными для здоровья мужчин, так как некоторые из них содержат токсическое вещество под названием диэтаноламин (ДЭА), рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, оно вызывает воспалительную реакцию клеток кожи. Отмечается, что использование этого вещества запрещено в ряде стран мира.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что пены для бритья состоят из четырех основных компонентов: воды, пенообразующего вещества, увлажнителя (глицерина), а также из различных отдушек. Однако в некоторых пенах также могут содержаться два крайне опасных вещества: диэтаноламин (ДЭА) и бутилфенилметилпропиональ. Согласно результатам научных исследований, ДЭА вызывает негативную реакцию клеток кожи. Бутилфенилметилпропиональ же вреден для репродуктивной системы.

При экспериментах с животными, когда крысам только пять дней наносили это вещество, выяснилось, что оно токсично по отношению к сперматозоидам, — уточнил Продеус.

По его словам, первые данные об опасности этих веществ начали появляться лишь в 2022 году. После этого ряд государств запретил использование ДЭА и бутилфенилметилпропионаля в производстве пен для бритья. В России же эти вещества пока разрешены.

Эксперты ранее подсчитали среднюю стоимость подарочного набора на День защитника Отечества. По их словам, она составляет примерно 1640 рублей. Отмечается, что чаще всего в такие наборы входят носки, гели для душа, а также различные средства для бритья.