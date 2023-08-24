Малышева назвала самую опасную диету в мире Малышева предупредила о риске рака при соблюдении безглютеновой диеты

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Безглютеновая диета пользуется большой популярностью среди людей, желающих похудеть. Однако она может представлять серьезную опасность для здоровья, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, она заняла первое место в рейтинге худших диет в мире, составленном на основе семи различных критериев.

Медицинский специалист утверждает, что в рейтинге рассмотрены 39 диет. Все они ранжированы по семи критериям: скорости потери веса, долгосрочности похудения, степени защиты от сахарного диабета, защите от болезней сердца и сосудов, простоте соблюдения, полноценности состава и безопасности для здоровья. По всем этим критериям худшим методом похудения оказалась безглютеновая диета. По словам хирурга-офтальмолога Михаила Коновалова, ее соблюдение может привести к дефициту грубого волокна, витаминов B, C и D, калия, железа и магния.

Врач-иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что безглютеновую диету сложно соблюдать, так как некоторые продукты могут содержать в себе скрытый глютен. Кроме того, возврат к нормальному питанию сведет на нет все усилия по похудению, так как вес вернется к прежнему показателю. В свою очередь кардиолог Герман Гандельман отметил, что безглютеновая диета повышает риск развития рака толстого кишечника, анемии и остеопороза. Дефицит витамина B12 также вредит нервной системе. Таким образом, безглютеновую диету можно соблюдать лишь при определенных показаниях врачей. В частности она рекомендована пациентам, страдающим от целиакии — непереносимости глютена.

Безглютеновая диета признана худшей диетой в мире, ведущей к дефициту важнейших витаминов и минералов, а также повышающей риски целого ряда серьезных болезней, — подытожила Малышева.

Елена Малышева ранее рассказала, от каких болезней могут защитить арбузы. По словам врача, этот плод полезен для профилактики сердечных катастроф, а также онкологических заболеваний. В частности арбузы рекомендованы мужчинам для снижения риска развития рака простаты.