Малышева назвала неочевидный признак рака крови Малышева назвала повышение уровня лейкоцитов признаком рака крови

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Повышение уровня лейкоцитов в крови может указывать на развитие опасного онкологического заболевания — белокровия, заявила врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале. По ее словам, россиянам следует обратиться к специалисту в случае, если уровень лейкоцитов превышает 20 тыс/мкл. Незначительное, но стойкое повышение содержания лейкоцитов в крови также является тревожным сигналом.

Врач-иммунолог Андрей Продеус объяснил, что лейкоциты — это белые клетки крови, главная функция которых заключается в уничтожении микробов, вирусов и раковых клеток. Вторая их функция заключается в распознавании «своих» и «чужих». По словам специалиста, они способны отличать зараженные и здоровые клетки. Таким образом, белые кровяные тельца имеют крайне важное значение для поддержания иммунитета.

Третья функция — это продуцирование специальных белков, известных как антитела. Они могут окружить вирус или бактерию и сделать так, чтобы они не исчезли от взгляда лейкоцитов, съедающих их. То есть они метят, запоминают и убирают врага из организма, — объяснил Продеус.

Превышение уровня лейкоцитов в организме (лейкоцитоз) может указывать на развитие инфекционного процесса в организме. Однако значительное превышение их уровня может являться признаком рака крови. Пониженный уровень лейкоцитов (лейкопения) еще более опасен, так как он свидетельствует об отсутствии защиты от инфекций. Врачи рекомендуют обратиться за помощью к гематологу или иммунологу при аномальных изменениях уровня лейкоцитов в организме.

Елена Малышева ранее заявила, что повышение онкомаркера РЭА в крови является признаком рака пищевода. По ее словам, для подтверждения диагноза необходимо сделать УЗИ брюшной полости и щитовидной железы, а также пройти компьютерную томографию легких. Женщинам также рекомендовано пройти маммографию.