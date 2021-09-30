Маленький человек — большой джип: как автомобиль характеризует хозяина

Говорят, животное всегда похоже на своего хозяина. Так же и с автомобилем. Сотрудники ГИБДД, проверяющие машины в транспортном потоке, это подтверждают. Владелец черного внедорожника и розовой малолитражки скорей всего окажутся людьми, противоположными друг другу по характеру. NEWS.ru узнал о психологов и других экспертов, как автомобиль характеризует личность своего владельца. Конечно, при условии, что машину человек выбрал самостоятельно.

Что не так с владельцами черных внедорожников

Цвет в одежде, который предпочитает человек, может многое о нём сказать. Также и с автомобилем. Как рассказала NEWS.ru психолог Ольга Твардовская интроверты выбирают автомобили темных или неприметных цветов — черный, серый, бежевый, тёмно-коричневый. Они не любят лишнего внимания к своей персоне. Экстраверты, напротив, предпочитают машины ярких цветов. Они хотят быть заметными и на дороге и в жизни.

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Большие и статусные автомобили, например внедорожники или кроссоверы, выбирают люди, у которых есть проблемы с самооценкой, сообщает Твардовская. Она назвала это гиперкомпенсацией.

В больших джипах вы можете заметить очень маленьких водителей. Очень часто человек себя компенсирует транспортом, в котором он едет. Он может быть не обязательно маленький ростом, а просто чувствовать себя таким человеком. Ощущать неполноценность в чем-то. Ольга Твардовская психолог психолог

Человек стремится к доминированию, но покупает большую, высокую машину, например Toyota Land Cruiser Prado Volkswagen Touareg Mazda CX-9 подтверждает NEWS.ru клинический психолог Валентин Денисов-Мельников. Положение тела в пространстве всегда влияет на самоощущение. Например, в аудиториях и учебных классах трибуна часто находится на возвышении, чтобы выступающий чувствовал себя уверенно, а слушатели — лучше воспринимали сказанное. Так и с автомобилем - владельцы высоких машин стремятся заявить о своей значимости. Особенно, если этот внедорожник чёрного цвета. Психолог расценивает выбор такой машины, как вызов окружающим.

Чёрный и белый — цвета власти и уверенности в себе. Особенно в сочетании сочетании с большим размером автомобиля, это говорит о том, что человек подсознательно чувствуют внутреннюю неуверенность и хочет это компенсировать. Валентин Денисов-Мельников клинический психолог и сексолог клинический психолог и сексолог

Дизайн некоторых автомобилей не оставляет никого равнодушным — кузов нестандартной формы, необычные фары. К ним можно отнести Nissan Juke, Volkswagen Beetle, Renault Kaptur, Toyota Prius. Такие модели выбирают люди, которые живут с так называемом “визуальным вектором”, сообщает Ольга Твардовская. Особенно, если автомобиль яркого цвета.

Для них форма важнее содержания. Например, это женщины, которые красиво одеваются, следят за собой, любят хорошие духи. Они ищут мужчин успешных, с деньгами и властью. Я таких называю "самка вождя" — сообщает Твардовская.

В мегаполисах становятся всё популярней очень маленькие автомобили, например Mercedes Smart, Chevrolet Spark, Кia Picanto. На них ездят минималисты, а также личности которым не важно мнение окружающих. Иногда маленькие автомобили выбирают люди, которые заботятся об экологии, потому что выбросы в атмосферу от таких малышей незначительные.

Вечные дети на BMW

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Помимо внедорожников, в потоке выделяются всегда громкие, быстрые, яркие спорткары. Их выпускают марки BMW, AUDI, Mercedes Benz. Они имеют мощный мотор, быстро развивают скорость, при этом отличаются низкой посадкой кузова. По мнению психолога Екатерины Длин, такие экземпляры выбирают люди безбашенные, которым “море по колено”. Если человек среднего или старшего возраста передвигается на такой машине, это говорит о его психологической незрелости, инфантильности, сообщает NEWS.ru эксперт. Необычная окраска автомобиля и наличие нем надписей, также многое может рассказать о человеке.

Владелец данной машины — очень эксцентричная личность. Для него важно это внимание, он этим вниманием питается, наполняется. Человек ставит себя в центр вселенной. Екатерина Длин психолог психолог

Владельцы спорткаров и не только отличаются агрессивным стилем вождения. Как человек ведёт себя на дороге, может многое о нём рассказать. Постоянное передвижение на высокой скорости, резкие перестроения из полосы в полосу указывают на тревожность, импульсивность или накопившийся стресс. А вот неторопливое и безопасное вождение характерно для открытых и добродушных водителей с устойчивой нервной системой. Чем спокойнее человек ведет машину, тем он увереннее в себе и тем более склонен к альтруизму.

Психологи отмечают, что даже форма транспортного средства может многое рассказать о его владельце. Так угловатые авто выбирают дерзкие, прямолинейные и уверенные в себе мужчины и женщины. Они очень ценят личный комфорт и возможность чувствовать себя свободными. Марки со скругленными формами кузова чаще выбирают консервативные личности, привыкшие соблюдать правила. При этом они общительны и неконфликтные.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Для людей уверенных в себе и состоявшихся автомобиль — это просто комфортное средство передвижения. Они выбирают практичные цвета, безопасные и простые в обслуживании модели, сообщает Длин. Также они будут обращать внимание на удобство салона, чтобы чувствовать себя за рулём комфортно. Такие характеристики особенно важны для семей детьми и пожилых людей. Владельцы подобных авто не будут выписывать на дороге крутые виражи, соблюдая скоростной режим.

Личность владельца по его автомобилю определить всё труднее, потому что современные автомобили похожи друг на друга. Это связано с требованиями стандартов безопасности, которые постоянно ужесточаются сообщил в беседе с NEWS.ru координатор сообщества «Синие ведёрки» Пётр Шкуматов. Автомобили, отражающие характер владельца — эта история осталась в 70-80-х годах и вряд ли вернётся. В тому же, сегодня многие автомобилисты выбирают себе не ту машину, которая им нравится, а ту, которая по карману. Особенно сильно на это повлияло последнее повышение цен.











