Магнитные бури 29 апреля — 5 мая: кого ждут головные боли и скачки давления

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Следующая неделя, с 29 апреля по 5 мая, окажется куда более благоприятной для россиян с точки зрения геомагнитных возмущений. Эксперты прогнозируют более спокойный фон и отсутствие ощутимых вспышек на Солнце. Можно ли метеочувствительным людям расслабиться в эти дни, не опасаясь за здоровье, — в материале NEWS.ru.

Когда ждать магнитных бурь с 29 апреля по 5 мая

По сравнению с текущей неделей следующая с точки зрения геомагнитной обстановки обещает оказаться куда более спокойной. Об этом NEWS.ru рассказал директор Института космических исследований РАН, член-корреспондент РАН Анатолий Петрукович.

Во второй половине апреля специалисты фиксировали множество солнечных пятен, именно поэтому лаборатории выдавали весьма тревожные прогнозы по солнечным вспышкам, вплоть до очень сильных.

В последние дни апреля и в начале мая ситуация поменяется.

«В целом неделя обещает быть спокойной: сторона Солнца, на которой ранее наблюдались обширные группы пятен, отворачивается от Земли. Именно поэтому прогноз геомагнитной обстановки пока спокойный», — рассказал Петрукович.

По его словам, в ближайшие семь дней вероятность вспышек на Солнце расценивается как небольшая. Это означает, что метеозависимым россиянам, скорее всего, не придется сильно страдать от геомагнитных изменений.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ, в целом спокойный геомагнитный фон будет сохраняться всю неделю, без особых перепадов.

О спокойном магнитном фоне с понедельника по воскресенье свидетельствуют и данные сервиса «Яндекс.Погода».

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

По прогнозам физика Андрея Бутова, геомагнитная обстановка, скорее всего, начнет меняться к выходным: вполне возможно, что 4–5 мая случится магнитная буря. В будние дни, говорит специалист, серьезных возмущений не предвидится.

«Вряд ли она окажется какой-то критической. Думаю, что речь будет идти о слабых геомагнитных возмущениях на уровне 3 баллов. Однако метеочувствительные люди могут ее почувствовать: например, у кого-то заболит голова, могут наблюдаться скачки артериального давления, общая слабость», — пояснил собеседник NEWS.ru.

Кому стоит быть осторожным во время магнитных бурь

Магнитные бури могут оказывать заметное влияние на самочувствие человека и состояние его здоровья, высказали мнение ученые из Тихоокеанского государственного университета. По их словам, это связано с тем, что во время колебания магнитного поля заметно тормозится капиллярный кровоток и наступает кислородное голодание тканей. Особенно магнитные бури опасны для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, отметили ученые.

«Примерно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период солнечных бурь. Магнитные бури зачастую сопровождаются учащенным сердцебиением, бессонницей, мигренями, головными болями, перепадами давления, пониженным жизненным тонусом, ухудшением общего самочувствия», — отмечается в исследовании.

По словам ученых, тем, кто страдает стенокардией, артериальной гипертензией и подобными заболеваниями, стоит следить за прогнозами метеослужб о возможных геомагнитных бурях. Кроме того, этим людям следует принимать назначенные врачами препараты от давления или от высокого холестерина и носить с собой аптечку.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Терапевт Виктория Краснова подтвердила информацию о влиянии магнитных бурь на организм человека. Она нередко замечает подтверждения этого в своей практике.

«В дни сильных магнитных бурь многие мои пациенты фиксируют самые разные симптомы. Чаще всего люди жалуются на повышение или резкое снижение артериального давления, упадок сил. Также именно в этот период обостряются самые разные хронические заболевания», — отметила Краснова в разговоре с NEWS.ru.

Как пережить магнитные бури

Краснова считает, что стоит обращать внимание на последствия магнитных бурь для здоровья. Терапевт посоветовала соблюдать простые рекомендации, чтобы сохранить хорошее самочувствие.

«Понятно, что эти изменения отражаются не на всех, в первую очередь страдают метеозависимые люди. В такие дни рекомендуется больше отдыхать, меньше переживать из-за различных мелочей, проводить больше времени на свежем воздухе. Кроме того, рекомендована умеренная физическая нагрузка и сбалансированное питание. Лучше отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков», — пояснила Краснова.

Что нельзя употреблять в пищу во время магнитных бурь

Терапевт Павел Смирнов советует метеозависимым людям придерживаться определенных правил во время магнитных бурь, чтобы минимизировать их влияние на здоровье.

«В такие периоды следует больше гулять на свежем воздухе, нужно уделить внимание физическим нагрузкам. Однако к занятиям физкультурой следует подходить без фанатизма, чтобы не перегружать себя», — пояснил Смирнов в разговоре с NEWS.ru.

Он также посоветовал принимать теплую ванну в вечернее время, поскольку она хорошо расслабляет. Сон становится спокойнее и крепче.

Кроме того, Смирнов рекомендует внимательно отнестись к питанию.

«Уже давно доказано: когда желудочно-кишечный тракт работает хорошо, то и человек чувствует себя значительно лучше. В дни геомагнитных возмущений стоит употреблять больше свежих овощей и фруктов, отказаться от алкогольных и газированных напитков», — подчеркнул Смирнов.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Как часто происходят магнитные бури и долго ли длятся

По словам физика Андрея Бутова, самая интенсивная часть магнитной бури, как правило, длится от 2 до 12 часов. В течение этого периода напряженность магнитного поля Земли заметно повышается, такие возмущения могут идти в течение суток.

Андрей Бутов уточнил, что возникновение магнитных бурь связано с 11-летним циклом солнечной активности. У таких возмущений зачастую отмечается 27-суточная повторяемость, так как это связано с периодом вращения Солнца, заключил физик в разговоре с NEWS.ru.

Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал, что Солнце в рамках действующего цикла в 2024 году достигнет пика своей активности. Это вызовет на Земле частые магнитные бури. По его словам, они будут происходить по несколько раз в месяц.

«Мы ожидаем, что 2024-й будет годом максимума солнечной активности. Это означает крупные вспышки, крупные магнитные бури. В целом год будет штормовой. Какие-то геомагнитные возмущения будут идти еженедельно. Я думаю, что будут происходить две-три бури в месяц», — отметил ученый.

По словам астронома, ученые ожидают максимум солнечной активности в мае-июне. В этот период будет наблюдаться самое высокое число магнитных бурь. К концу года активность должна пойти на спад.

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