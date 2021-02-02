Любовь Соболь вызывали 4 февраля в СК по «санитарному делу»

https://static.news.ru/photo/6240edfa-654f-11eb-b812-96000091f725_660.jpg Любовь Соболь Фото: vk.com/sobollubov

Любовь Соболь, которая занимает пост юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властям иностранным агентом), вызвали 4 февраля в Следственный комитет для предъявления обвинения по так называемому санитарному делу.

На четверг 09:00 нас с Любовью Соболь вызывают в центральный аппарат СК для предъявления обвинения по «санитарному делу», — написал в Twitter её адвокат Владимир Воронин.

Ранее журналистка Елизавета Нестерова сообщила, что координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, который также проходит по «санитарному делу», предъявят обвинение 3 февраля.

«Санитарное дело» — уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил на несанкционированной акции 23 января в Москве в поддержку Алексея Навального. По этому делу Любовь Соболь была отправлена под домашний арест Тверским районным судом Москвы до 23 марта. Такая же мера пресечения была назначена главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, участнице группы Pussy Riot Марии Алёхиной, брату политика Алексея Навального Олегу и координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, писал NEWS.ru.

23 января в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России прошли акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, вернувшегося в Россию из Германии. По всей стране были задержаны несколько тысяч человек.