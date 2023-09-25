Лунный календарь на октябрь 2023 года: удачные дни для важных дел Рассказываем, какие дни октября 2023 года располагают к огородничеству, стрижке и другим важным делам согласно лунному календарю

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Лунный календарь на октябрь 2023 года

Не секрет, что Луна оказывает скрытое воздействие на ход человеческой жизни. Смена лунных фаз подскажет, когда стоит принимать важные решения, а в какие дни лучше отложить серьезные дела. Ниже приведен лунный календарь на октябрь 2023 года. Он поможет распланировать месяц в согласии с циклами спутника Земли.

Благоприятные дни в октябре 2023 года

Согласно лунному календарю, в октябре ожидается как минимум 10 благоприятных для активной деятельности дней. Это подходящее время для реализации планов, проведения финансовых операций и завершения незаконченных дел. В эти дни стоит уделить особое внимание межличностным отношениям.

4 октября — подходящий день для решительных действий, любых поездок и переговоров, а также для смены работы и рода деятельности;

5 октября — самое время завершить отложенные дела: заняться бытом, пересмотреть отношения с близкими, раздать долги и подвести итоги проделанной работы;

18 октября — удачный день для составления планов на месяц;

19 октября — подходящий момент для укрепления дружеских и любовных отношений (а вот деловое общение стоит оставить на потом);

20 октября — продуктивный день для любых начинаний, развития отношений, делового общения и решения сложных рабочих и финансовых вопросов;

21 октября — вместо планирования стоит уделить время завершению начатых дел и решению бытовых проблем;

24 октября — удачный день для общения: знакомств, укрепления отношений, проведения времени с семьей и второй половинкой;

25 октября — день, в который проявляются результаты работы, проделанной за месяц; не стоит браться за новые дела и проводить финансовые операции, лучше закончить начатые проекты и уделить время быту;

30 октября — подходящий день для рутинных дел и любого общения, включая деловое.

А вот неблагоприятными днями в октябре, согласно лунному календарю, будут 9, 10 и 13 числа. В эти дни стоит минимизировать общение и отложить принятие серьезных решений. Отдайте предпочтение бытовым неспешным делам и проведите время наедине с собой.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Календарь лунных дней на октябрь

Лунный календарь садовода на октябрь 2023 года

Лунные циклы оказывают воздействие не только на людей, но и на окружающий мир. Астрологи рекомендуют огородникам распланировать октябрь в соответствии с лунным календарем. Почти весь месяц будет благоприятным для работ с растениями. Исключение составляют дни новолуния: 13, 14 и 15 октября и полнолуния 28 октября.

Лунный календарь садовода на октябрь 2023 года подскажет, какие дни располагают к активной работе, а когда стоит отдать предпочтение размеренному труду.

1–2 октября — дни для работ с почвой: стоит перекопать грядки и удобрить землю. Самое время выкапывать клубни и луковицы, а также собрать корнеплоды на хранение. А вот от пересадки растений лучше воздержаться.

3–5 октября — время для сбора урожая и клубней на длительное хранение, а также для обработки сада и огорода от вредителей.

6–7 октября — согласно лунному календарю на октябрь, в эти дни стоит уделить внимание посадке многолетних растений, плодовых деревьев и кустарников. А вот обработку почвы химикатами лунный календарь запрещает.

8–10 октября — время выкопать и собрать овощи и клубни на хранение. Поливку и подкормку лучше отложить на потом.

11–12 октября — в эти дни можно заняться компостированием, удобрением почвы, а также посадкой живой изгороди и кустарников.

13–15 октября — дни новолуния, отдых.

16–17 октября — плодородные дни, располагающие к посадке любых цветов, плодовых деревьев и ягодных кустарников. Огород стоит засеять чесноком, луком и щавелем, в теплице — разместить рассаду цветной капусты.

18–19 октября — время для сбора корнеплодов на долгое хранение, посадки плодовых деревьев и винограда. Садоводам стоит очистить стволы деревьев от старой коры и провести обработку от вредителей.

20–21 октября — подходящие дни для посадки клубнелуковичных растений: лука, чеснока, хрена, некоторых видов цветов. В саду можно посадить плодовые деревья и прикопать саженцы, а также заняться обрезкой ветвей. Любые работы, способные привести к повреждению корней, рекомендуется отложить.

22–24 октября — календарь лунных дней на октябрь 2023 года советует продолжить сбор урожая, клубней, а также семян и семенников на долгое хранение.

25–26 октября — дни посадки растений и посева семян. В теплице можно высадить семена шпината, кресс-салата, петрушки, в огороде — семена зеленых культур. Цветоводам стоит уделить внимание посадке и пересадке многолетних растений. В саду приживутся ягодные кустарники и виноград.

27 октября — день работы с землей: в теплице стоит заменить почву и провести обработку от паразитов, в огороде — перекопать землю, в саду — выкорчевать поросль.

28 октября — полнолуние, день отдыха.

29–30 октября — благоприятные дни для посадки клубнелуковичных растений и роз. В саду стоит посадить кустарники и плодовые деревья, а также провести полив. В огороде и теплице рекомендуется посадить озимый чеснок, лук-батун и порей. Самое время удобрить почву.

31 октября — символическое подведение итогов месяца. Стоит провести сбор урожая, перекопку почвы и обработку участка от паразитов и болезней.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь огородника

Лунный календарь стрижек на октябрь 2023 года

Бытует мнение, что состояние и скорость роста волос зависят от лунных циклов. Результат стрижки зависит не только от мастерства парикмахера, но и от фазы спутника Земли. Перед посещением салона стоит обратиться к лунному календарю стрижек на октябрь 2023 года.

Тем, кто мечтает о густой шевелюре, рекомендуется посетить мастера 1, 2, 5, 8, 11, 13 или 31 октября. Энергия Луны поспособствует укреплению слабых волос. Ускорить рост волосяного покрова поможет стрижка 16, 18, 19, 21 или 25 октября. А кардинальные изменения рекомендуется наметить на 5 или 16 числа месяца.

Красить волосы можно 1, 2, 8, 11, 21, 28, 31 октября, завивать — 7, 12, 13 и 21 числа. Укрепляющие процедуры будут наиболее эффективными 2, 11, 13, 24, 26, 27, 28 и 30 числа. Наконец, чтобы привлечь доход, стоит посетить салон 1, 2 или 5 октября.

Лунный календарь свадеб на октябрь 2023 года

Выбор даты бракосочетания — важный этап подготовки к свадьбе. Планируя торжество, стоит обратиться к астрологическим приметам. Луна влияет на взаимоотношения. От ее циклов может зависеть дальнейшая жизнь молодоженов. Так что перед церемонией ознакомьтесь с лунным календарем свадеб на октябрь 2023 года.

Принято считать, что сочетаться браком стоит в дни полной или растущей Луны. Этот период знаменует благополучие и успешное начало любых дел. Заключить крепкий брак удастся 15, 20, 22, 24 и 26 октября. Наиболее удачным днем для женитьбы считается 27 октября, канун полнолуния.

Убывающая Луна символизирует подведение итогов. Так что регистрировать новый союз в начале месяца не рекомендуется. Неблагоприятными днями для свадьбы считаются 3, 4, 5, 10 и 11 октября. Наименее удачный день для торжества — новолуние, 14 октября 2023 года.

Фото: Shutterstock/FOTODOM Лунный календарь свадеб на октябрь

Медицинский лунный календарь на октябрь: лечение и операции

В вопросах медицины решающую роль играют назначения врача. Лунный календарь на октябрь не может предопределить результаты хирургических операций. Равным образом не стоит откладывать лечение, дожидаясь подходящей фазы Луны. Но, основываясь на лунных циклах, можно выбрать дни для планового посещения поликлиники.

Считается, что заниматься здоровьем лучше на убывающую Луну. Это период подведения итогов и завершения дел. Так что наиболее удачными днями для посещения врача станут 5, 11 и 12 октября. К благоприятным дням также относятся 1–4, 6–10 и 29–31 числа месяца.

Под растущей Луне поставить точку в истории болезни не удастся. Не рекомендуется планировать диспансеризацию на 15–27 октября. Наиболее неудачными днями для лечения станут 14 и 28 октября — новолуние и полнолуние. Это время стоит посвятить восстановлению наедине с собой и отдыху.

Стоит отметить, что влияние Луны — только подспорье в начинаниях и завершении дел. Результат проделанной работы зависит в первую очередь от приложенных усилий. Так что прислушивайтесь к внутреннему голосу и не переставайте идти к цели. А лунный календарь на октябрь 2023 года поможет составить план действий.

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