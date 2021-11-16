Ложечка нашлась, осадок остался: что не так с переписью населения

Итоги завершившейся всероссийской переписи населения всё чаще и чаще ставят под сомнение, несмотря на прозвучавшее заявление Росстата о том, в мероприятии приняли участие почти все граждане страны. Между тем различные опросы показывают: переписчики дошли далеко не до всех, да и виртуальная перепись на «Госуслугах» превратилась в настоящий квест, справиться с которым смог не каждый. NEWS.ru попытался выяснить, нужна ли вообще в условиях тотальной цифровизации такая кампания и почему многие эксперты видят в ней скорее повод потратить бюджетные деньги, а не реальный статистический инструмент.

«1% непереписавшихся»

Более 99% от общей оценочной численности населения России приняли участие в переписи — с таким заявлением выступил замглавы Росстата Павел Смелов ещё за несколько дней до окончания мероприятия.

Мы видим, что народ достаточно активно переписывался по всей стране <...>, мы практически переписали всё население, — сказал Смелов в интервью телеканалу «Россия 24».

Всероссийская перепись проходила с 15 октября по 14 ноября. По данным Смелова, самым популярным из трёх способов передачи данных стало традиционное общение с переписчиком.

Михаил Голенков/РИА Новости

Он также сообщил, что самый простой и удобный способ — это заполнение переписного листа на портале госуслуг. Второй — это прийти на переписной участок, часть из которых находилась в МФЦ. И третий — дождаться переписчика дома, им, по заверению Росстата, как раз воспользовалось наибольшее количество людей. При этом, по данным Смелова, порталом государственных услуг в ходе переписи воспользовалось порядка 25 млн человек.

Как ожидается, первые итоги переписи подведут в январе следующего года. Тогда Росстат обнародует сведения об общей численности населения страны, позднее будут публиковаться дополнительные данные.

Заявление Смелова наделало немало шума. Социальные сети оказались буквально забиты утверждениями россиян, что их не переписали. Люди отнесли себя к «1% непереписавшихся» и высказывали сомнения в озвученных результатах. Дошло до того, что Росстату пришлось оправдываться: в частности, в пресс-службе ведомства заявили, что фраза о 99% переписанных россиян «вырвана из контекста», а Смелов говорил о том, что число заполненных переписных листов составило «примерно 99% от оценочной численности населения страны на начало августа 2021 года».

Однако всё больше и больше граждан стали ставить под сомнение не только итоги переписи, но и целесообразность её проведения. Так, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов организовал опрос, попросив подписчиков своего канала сообщить, «переписались» они или нет. На момент публикации в опросе приняли участие почти 30 тысяч человек: 38% сообщили, что перепись обошла их стороной.

Алексей Венедиктов Сергей Булкин/NEWS.ru

Схожий опрос инициировал и журналист Павел Пряников, автор Telegram-канала «Толкователь»: в итоге из почти 16 тысяч респондентов 72% сообщили, что в переписи не участвовали. Из более 40 тысяч опрошенных на канале Ксении Собчак 67% сообщили, что «не переписались».

По оценкам главы Центра урегулирования социальных конфликтов Олега Иванова, наверняка реальная цифра «переписанных» гораздо меньше официальной:

Причина завышения, на мой взгляд, кроется не столько в освоении бюджетных средств, сколько в желании показать эффективную работу. Впрочем, одно другому не мешает. Перепись населения — это колоссальная работа, и Росстат должен продемонстрировать, что справился с ней наилучшим образом. При этом не столь важно, насколько такая работа оказалась реально эффективной. Это своего рода закон госуправления — любой ценой выслужиться перед начальством, — заявил NEWS.ru Иванов.

Собеседник издания не исключил, что в реальности всероссийская перепись могла провалиться. По его словам, переписчики жаловались, что очень мало людей вообще открывают перед ними двери. Во-первых, жители просто боятся, что переписчики могут быть переносчиками COVID-19, так как они ежедневно общаются с большим количеством граждан. Во-вторых, люди опасаются, что их персональные данные могут попасть в руки мошенников. В-третьих, заключил Иванов, недоверие к процедуре переписи исторически коррелирует с недоверием к властям, которое к тому же многократно усилилось после пенсионной реформы и введения коронавирусных ограничений.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Если перепись проведена неграмотно, с нарушением процедуры сбора и обработки информации, с фальсификацией результатов на разных этапах её проведения, то эти данные по принципу домино повлекут за собой череду неэффективных решений властей, утверждает в беседе с NEWS.ru директор центра «Региональные исследования», социолог Дмитрий Лобойко.

По его словам, корректно организованная перепись способна зафиксировать множество важных, в том числе неформальных показателей, которые становятся основой для экономических, инфраструктурных, социальных и политических решений.

Не доверяют власти

Впрочем, о ряде проблем переписи заявлял всё тот же Павел Смелов из Росстата. Он указывал, что свой отпечаток наложила пандемия, потому что люди «боялись открывать двери, многим переписчикам приходилось переходить на общение по телефону».

В общей сложности работы выполняли 268 тысяч переписчиков, а помогали им более 25 тысяч волонтёров. Однако просветительская работа велась тоже плохо, признают россияне. Профессор одного из поволжских вузов рассказал NEWS.ru, что попытался вместе с супругой «переписаться» через «Госуслуги»:

Мы, в общем, не самые тёмные люди, столкнулись с кучей сложностей. Сам сервис работал плохо, сайт постоянно вылетал. Да и вопросы сформулированы некорректно, коряво. Полагаю, что многие попробовали пройти перепись через интернет-сервис, но отказались от этой идеи, — говорит источник.

Процесс переписи был организован по-разному, признаёт в разговоре с NEWS.ru политолог Дмитрий Михайличенко. По его словам, в Башкирии или Татарстане власти отнеслись к переписи с большим вниманием, что связано с этническими особенностями регионов. Однако в большинстве субъектов страны ситуация иная, утверждает эксперт.

Виталий Тимкив/РИА Новости

Сомнения по поводу полнокровности переписи, на мой взгляд, связаны с тем, что в условиях четвёртой волны ковида региональным администрациям не до статистики: все ресурсы тратятся на противодействие ковиду и банально людских ресурсов не хватает, — указал Михайличенко.

Специалисты не видят ничего удивительного в том, что многие россияне с недоверием отнеслись и к самой переписи, и к озвученным заявлениям Росстата о 99% переписавшихся.

Во-первых, пускать чужих в дом не любят — да ещё без QR-кодов. Во-вторых, нагнетание обстановки с ковидом и вакцинацией также даёт свои плоды. Власть сейчас не в фаворе особенно, и лишний раз «помогать» ей, сдавая свои персональные данные куда-то в Сеть через регулярно «падающий» сайт госуслуг, людям не хочется. Вход в МФЦ — только по кодам, которые есть сейчас далеко не у всех, — объясняет в разговоре с NEWS.ru директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова.

Примечательно, что исследование, проведённое рекрутинговым сервисом SuperJob в конце сентября, показало: участвовать в переписи не собирались 19% респондентов. Согласно опросу, инициированному в начале переписи в октябре, их доля выросла до 31%. При этом доля россиян, которые были готовы принять переписчиков у себя дома, снизилась с 16% до 11%. Сократилось и число тех, кто планировал участвовать в переписи онлайн (58% и 52% соответственно).

«Смахивает на бизнес»

Сейчас, после завершения переписи, общественная дискуссия развернулась и насчёт того, а нужна ли она вообще в условиях тотальной цифровизации.

По мнению политолога Сергея Журавского, всероссийская перепись населения всё больше и больше смахивает на повод освоить средства. Ранее в Росстате утверждали: в общей сложности на проведение мероприятия будет потрачено 32 миллиарда рублей. Сообщалось, в частности, что 14 млрд рублей направят на оплату труда работников, ещё 8 млрд потратят на закупку планшетов и программное обеспечение.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Лично мне кажется, что перепись превратилась в большой бизнес-проект, от которого очень трудно отказаться. Однако особого логического смысла в её проведении нет — люди по разным причинам не торопятся контактировать с переписчиками. К тому же государство за последние годы сумело сформировать цифровые профили едва ли не каждого гражданина. Думаю, имеющихся в распоряжении госорганов сведений вполне достаточно, — заявил NEWS.ru Журавский.

Впрочем, такой точки придерживаются далеко не все. Сторонники традиционного подхода апеллируют к тому, что государственные органы, владеющие базами данных россиян, например налоговая служба, не поделятся ими с Росстатом.

Кроме того, перепись позволяет фиксировать не только объективные данные, но и самовосприятие людей. Так, мы узнали, что у нас в стране насчитывается немало гоблинов и хоббитов. При этом жалобы на дороговизну переписи и возможный «распил» денежных средств вряд ли можно считать серьёзным аргументом. С точки зрения системы эти расходы — мышкины слёзки, — заявил NEWS.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв.

Специалисты утверждают: перепись призвана фиксировать реальную картину действительности, в отличие от многочисленных баз данных, которые имеются в распоряжении сервиса «Госуслуги», ФНС, ЗАГСа и фиксируют картину формальную.

Люди, например, не всегда живут по прописке. Не все проживающие являются гражданами РФ. Не все из них регистрируются в миграционной службе. Информация о семейном положении, позволяющая строить прогнозы для системы образования, здравоохранения, прогнозировать занятость, на сегодняшний день слабо связана с информацией об официально зарегистрированных браках, — отмечает социолог Дмитрий Лобойко.

Он также признал, что информация из многочисленных баз данных не даёт такой ясной и всеобъемлющей статистической картины, как перепись. Дело в том, говорит собеседник издания, что даже при сопоставлении данных с использованием искусственного интеллекта она остаётся фрагментарной. Поэтому пока реальной альтернативы переписи населения нет. По этой причине от неё не спешат отказываться в развитых странах.

Антон Денисов/РИА Новости

Однако скандалы, разночтения и подозрения в приписках, похоже, во многом подорвали доверие к процедуре, вернуть которое довольно сложно. История пошла по пути анекдота — ложечка нашлась, но осадок остался.