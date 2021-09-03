Фейки или «эффект фиксации»: эксперты спорят о причинах драк мигрантов

В последнее время в Москве без сообщений о массовых драках мигрантов из Средней Азии и Закавказья не обходится ни одна неделя. Полиция задерживает, штрафует и в некоторых случаях депортирует после них десятки человек. На проблему обратил внимание даже мэр столицы Сергей Собянин, а в Федерации мигрантов заявили, что причиной феномена может быть жара и непростая ситуация на рынке труда. NEWS.ru опросил экспертов, тесно связанных с темой миграции, о том, почему сложилась подобная ситуация и что с ней делать. Также издание проанализировало сообщения о массовых драках за предыдущие годы для того, чтобы понять, на сколько проблема усугубилась, а на сколько она приукрашена СМИ.

Война и женщины

В 2018 году суды в РФ вынесли примерно 130 тысяч решений об административном выдворении иностранных граждан. Этот показатель стал самым низким с 2013 года, когда число депортируемых стало регулярно снижаться. При этом в 2013-м были приняты несколько ужесточивших миграционное законодательство изменений, поэтому, например, ещё в 2011 году депортировали всего 40 тыс. человек.

АГН «Москва»

Так или иначе, но приведённые выше данные самые свежие по этой тематике, поэтому точно сказать, стало ли больше депортаций в 2021 году из-за массовых драк, пока нельзя. Приходится судить о том, насколько серьёзной стала проблема массовых уличных столкновений по косвенным показателям. Тем не менее, как указывает председатель Общественного совета при Федеральной миграционной службе Владимир Волох, когда пандемия только начиналась, многие скептики пессимистично предсказывали рост преступности из-за мигрантов, оставшихся без работы и одновременно без возможности вернуться домой. Однако в итоге этого не произошло, наоборот, преступность среди мигрантов за два последних года уменьшилась.

Есть сразу несколько факторов, из-за которого массовые драки участились. Во-первых, международная внешняя ситуация. Например, известный эпизод на границе между Киргизией и Таджикистаном, который обернулся военными действиями. Понятно, что подобные конфликты влияют и на отношения представителей диаспор из других стран в России. Потом, недостаточно успешная работа посольств, руководителей диаспор, профильных ведомств с мигрантами. К сожалению, с ними также есть ещё над чем работать, — считает Волох.

Действительно, если судить по сообщениям СМИ последних лет — один из немногих косвенных показателей — чаще всего за 2019 и 2020 годы сообщения о массовых стычках среди приезжих относятся к конфликтам между киргизами и узбеками, а также армянами и азербайджанцами, как раз в то время, когда их родные страны были в состоянии войны.

Конфликты по другим причинам также были, однако, относительно нынешней ситуации, случались они реже, если судить по СМИ. Так, например, в 2020 году в Екатеринбурге киргизы и таджики два дня подряд устраивали драки «стенка на стенку» в таких масштабах, что приходилось перекрывать улицы. Причиной послужило то, что жителям Киргизии не понравилось, как таджики пытаются ухаживать за девушками, уроженками Таджикистана. По той же причине массовый конфликт произошёл между представителями этих диаспор и в Москве уже в первой половине 2021 года. Как считает публицист и аналитик Павел Пряников, массовые драки между мигрантами участились из-за обострения общего психоэмоционального состояния в этой среде.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это некоторым образом напоминает ситуацию в России в начале XX века. Когда крестьяне приходили в Петербург или Москву, это были мужские коллективы без женщин. Это была система отходничества, когда жён оставляли у себя в деревнях во время временных работ. В мужском коллективе без женщин, когда ты ещё и в ущемлённом положении, агрессия растёт. Как, например, в казармах или тюрьмах это происходит, — считает Пряников.

Вторым фактором публицист называет осознание своих прав и положения в обществе. Мигранты из-за пандемии сейчас регулярно слышат о том, что они нужны, причём на государственном уровне.

Это влечёт за собой некое чувство окрылённости, уверенность, что что-то теперь будет сходить им с рук и можно диктовать в чём-то свои условия. При этом не думаю, что им стали сильно больше платить, — полагает публицист.

По словам Пряникова, работодатель пока ещё, скорее всего, не почувствовал дефицит рабочей силы, которая ещё будет усугубляться в будущем из-за девальвации рубля и переориентирования потоков рабочей силы на Европу, Турцию и страны Персидских монархий.

Зига медузы

Впрочем, некоторые эксперты, опрощенные NEWS.ru, уверены, что массовых драк мигрантов вообще не происходит, это выдумка. Так, например, считает, глава организации юридической помощи мигрантам Валентина Чупик.

Это фальсификация. Посмотрите, например, последние видео так называемой массовой драки на Бауманской, которая гуляет по соцсетям. Там два человека дерутся, три разнимают, человек пятнадцать стоит вокруг. Массовой драки нет. Три человека разнимают — это для россиян нетипично, конечно. А то, что стоят вокруг 15 человек и наблюдают — это для россиян типично, — считает Чупик.

Глава организации по юридической помощи уверена, что всё дело в том, что перед выборами стали «бороться с мигрантами» и для этого, например, объявляют любую драку массовой. Полиция, по словам правозащитницы, массово депортирует после несуществующих драк из-за желания нажиться на мигрантах, а СМИ силовикам в этом только помогают.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В России нет СМИ, а есть только пропаганда, которая обслуживает власть — что она хочет, то и пишет. Оппозиционные СМИ не лучше. Например, Meduza [издание, признанное Минюстом средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента] — это очень мигрантофобский, весьма нацистский ресурс. Чтобы подобных ложных сообщений в СМИ не было, россиянам нужно поменять свою власть. Мы за вас этого сделать не сможем, — заявила Чупик.

Похожим образом, но менее радикально, высказывается эксперт по работе с мигрантами благотворительного фонда поддержки и развития просветительских и социальных проектов «ПСП-фонд» Андрей Якимов.

Не уверен, что драк с участием мигрантов стало больше, я пока точно могу лишь сказать, что они стали чаще освещаться. Сейчас какая бы ни была драка, если в ней участвовали мигранты, она преподносится как массовая. Например, недавно писали о массовой драке из трёх человек у какого-то бара. К сожалению, такие драки происходят часто, когда кто-то выпил в пятницу вечером и поссорился, — считает Якимов.

При этом эксперт уверен, что с мигрантскими диаспорами нужно вести профилактическую работу, направленную на превентивную борьбу с массовыми уличными конфликтами.

Член Общественной палаты РФ, руководитель рабочей группы по вопросам миграции Максим Григорьев также считает, что сейчас этой теме уделяется больше внимания и, соответственно, присутствует больше фиксации со стороны правоохранительных органов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Это первая причина. Вторая заключается в том, что связь между различными сообществами мигрантов в настоящее время сильно укрепились, стала более насыщенной. К тому же мы понимаем, что современные информационные технологии, использование менеджеров, позволяет быстро охватить большее количество людей. Поэтому и удаётся тем или иным группам быстрее мобилизовать людей для подобных конфликтных ситуаций, — говорит Григорьев.