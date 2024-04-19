Лоза раскрыл, почему исполнители хита из «Иронии судьбы» стали русофобами Лоза сравнил исполнителей хита из «Иронии судьбы» с камбоджийцами

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Юрий Лоза

Российский композитор Юрий Лоза заявил NEWS.ru, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнившие хит «Если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», заняли русофобскую позицию из-за длительного проживания в США. Музыкант призвал меньше обращать внимание на выступления подобных артистов и сравнил их с камбоджийцами.

Они (Никитины. — NEWS.ru) живут в Америке. Они — американцы, что еще могут заявить американцы? Пора перестать обращать внимание на заявления иностранцев, Гребенщикова (Борис Гребенщиков — внесен Минюстом РФ в список иноагентов. — NEWS.ru) и прочих. Нас же не интересует, что говорят камбоджийцы, мадагаскарцы, их можно приравнять к жителям этих стран. Тот контент, который был, останется с нами. Это не они написали эти песни, — считает Лоза.

Ранее российская актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале сообщила, что знаменитые в СССР барды Сергей и Татьяна Никитины, исполнявшие такие хиты, как «Большой секрет для маленькой компании» и «Под музыку Вивальди», перечислят гонорары на помощь Украине. Она обратила внимание на анонс фестиваля с участием антироссийски настроенных артистов. В нем, по словам Поплавской, помимо актрисы Чулпан Хаматовой, поэтессы Веры Полозковой и певицы Манижи, были заявлены барды Никитины.

Ранее Поплавская обратила внимание, что президент России Владимир Путин впервые не поздравил народную артистку СССР Аллу Пугачеву с юбилеем. Она заявила, что в первый раз глава государства обратился к Примадонне с поздравлениями еще в 2000 году, когда находился в статусе исполняющего обязанности президента. Она добавила, что в этот раз проигнорировали день рождения покинувшей Россию Пугачевой и федеральные каналы. По словам Поплавской, только иностранные агенты и маленькая группа противников СВО записали «глупые» поздравления.