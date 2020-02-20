Необычный способ уборки городских территорий вызвал иронию у интернет-пользователей. В сообществе «Саранск.Доска позора» во «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео с трактором, вышедшим на борьбу с лужами.
Запись сделана рядом с автобусной остановкой. На кадрах видно, как водитель трактора пытается ковшом буквально сдвинуть воду с проезжей части. При этом ему удаётся поднять большую волну, которая в итоге заливает тротуар.
Появление в Сети ролика с уборочной техникой вызвало бурную реакцию у жителей Саранска, которые делились своим мнением с иронией и сарказмом.
Просто он хочет на море, вот и волну делает, — предположил пользователь Андрей Устимов.
Участники дискуссии попытались придумать разные причины странной уборки. Некоторые посчитали, что из-за отсутствия снега тракторист решил работать с тем, что есть.
Как писал NEWS.ru, ранее пользователи Сети испугались фотографии животного.
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