https://static.news.ru/photo/78ca1f16-53c0-11ea-a8ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Необычный способ уборки городских территорий вызвал иронию у интернет-пользователей. В сообществе «Саранск.Доска позора» во «ВКонтакте» местные жители опубликовали видео с трактором, вышедшим на борьбу с лужами.

Запись сделана рядом с автобусной остановкой. На кадрах видно, как водитель трактора пытается ковшом буквально сдвинуть воду с проезжей части. При этом ему удаётся поднять большую волну, которая в итоге заливает тротуар.

Появление в Сети ролика с уборочной техникой вызвало бурную реакцию у жителей Саранска, которые делились своим мнением с иронией и сарказмом.

Просто он хочет на море, вот и волну делает, — предположил пользователь Андрей Устимов.

Участники дискуссии попытались придумать разные причины странной уборки. Некоторые посчитали, что из-за отсутствия снега тракторист решил работать с тем, что есть.

Как писал NEWS.ru, ранее пользователи Сети испугались фотографии животного.