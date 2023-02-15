Лор развеял миф об опасности прокола носа при гайморите Лор Зайцев развеял страхи россиян перед проколом носа при гайморите

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Прокол пазухи носа или пункция верхнечелюстной пазухи проводится при гайморите, когда ситуация уже требует хирургического вмешательства, однако бояться этой процедуры не нужно, рассказал NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, при подобном недуге пациент часто терпит до последнего и боится идти к доктору. Из-за осложнений у врача не остается другого выбора, как сделать прокол носа. Также Зайцев развеял миф о том, что если пациенту один раз сделали пункцию, ее будут делать пожизненно.

Это не так. Если у человека гнойный абсцесс, то нужно как можно быстрее опорожнять гнойник. В гайморовой пазухе все то же самое. Долгое присутствие гноя в замкнутой полости провоцирует вероятность повторного гайморита. Нужно помнить, что это не пункция привела к повторному проколу, а так протекает заболевание, — подчеркнул врач.

Как отметил отоларинголог, чем быстрее пациент обратится к доктору, тем выше вероятность комфортного не хирургического лечения. Сейчас лор-врачи используют методики вакуумного промывания околоносовых пазух при условии, что уровень гноя не высокий. В 90% случаях гайморит лечится без пункции, подытожил специалист.

Ранее Зайцев рассказал, что выдергивание волос из носа способно привести к смертельно опасной болезни — тромбозу синуса. По его словам, при резком удалении волоса на месте вырванной луковицы появляется воспаление или кровоточивость. Если произойдет нагноение, образуется сикоз преддверия носа, а при запущенном лечении нагноение перейдет в сосуды головного мозга, что уже является смертельно опасным случаем для человека.