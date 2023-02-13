Лор заявил о риске смертельно заболеть из-за выдернутых волос из носа Лор Зайцев: неправильное выдергивание волос из носа приведет к смертельному синус тромбозу

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Выдергивание волос из носа может быть как вредной, так и нервной привычкой, которая может привести к смертельно опасной болезни, рассказал в беседе с NEWS.ru отоларинголог Владимир Зайцев. По его словам, при резком удалении волоса на месте вырванной луковицы появляется воспаление или кровоточивость. Если произойдет нагноение, образуется сикоз преддверия носа, а при запущенном лечении нагноение перейдет в сосуды головного мозга, что уже является смертельно опасным случаем для человека.

Может возникнуть синус тромбоз, это состояние крайне тяжелое. Лечится как правило в реанимации с большим количеством антибиотиков, а самое противное в этой истории, что происходит молниеносное нарастание симптоматики. Иногда за два-три дня доходит до крайней терминальной стадии, при этом человек не придает этому никакого значения. Люди, которые испытали такое заболевание, получают урок на всю оставшуюся жизнь, — объяснил Зайцев.

Врач добавил, что у синус тромбоза очень высокая летальность, которая достигает более 50% смертельных исходов. В качестве профилактики специалист посоветовал очень аккуратно срезать волоски тупоконечными ножницами под контролем зрения. Более того, нужно внимательно следить, чтобы ножницами не травмировать преддверие носа.

Ранее Зайцев рассказал, что из-за пробок в миндалинах могут развиваться миокардит, ревматоидный артрит, бактериальный эндокардит и гломерулонефрит. По его словам, самостоятельное выдавливание пробок приводит к размозжению тканей, что в дальнейшем отражается на жизненно важных органах.